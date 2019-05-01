شهرداری تهران باید قانون تقسیمات کشوری را در قیامدشت رعایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی امین صبح چهارشنبه در جلسه رفع موانع سرمایه گذاری استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی بند پی، تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و فرمانداران شهرستان‌های استان تهران در استانداری برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: قانون تقسیمات کشوری باید ملاک عمل قرار گیرند.

امام امین در خصوص تقسیمات و حوزه استخفاظی قیامدشت نیز گفت: در خصوص شهر قیامدشت هم شهرداری تهران باید این قانون را اجرا کند و به این قانون پایبند باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در ادامه بیان داشت: برای رفع مشکل واحدهای صنفی شهر قیامدشت جلسه‌ای مشترک با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون امور مناطق شهرداری تهران و شرکت ساماندهی مشاغل ظرف هفته آینده برگزار و مشکل را مرتفع می‌کنیم.