اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه دو اعلام کرد این بازارچه به مناسبت فرارسیدن عید نوروز با آثار صنایع دستی، هنرهای تزئینی مانند هفت سین، مجسمه، نقاشی و غذاهای سنتی برگزار می شود. علاقمندان می توانند به شهرک قدس، فاز یک، ایران زمین شمالی، فرهنگسرای ابن سینا مراجعه کنند. تلفن: 88366366

- شب شعر "ترانه بهاری" با حضور اساتید ترانه سرا روز چهارشنبه 23 اسفندماه از ساعت 16 تا 18 در فرهنگسرای ابن سینا برگزار می شود. این شب شعر با حضور محمدرضا حبیبی، آرش نصیری، محمدعلی شیرازی، اکبر آزاد، رسول یونان و راهب برگزار می شود. اجرای موسیقی سنتی، تجلیل از اساتید پیشکسوت ترانه سرا و شعر و شعرخوانی از بخش های مختلف این برنامه است.

- طرح "نوجوان و نوروز ایرانی" برای استقبال از بهار از 20 تا 25 اسفندماه در مرکز فرهنگی هنری نوجوانان برقرار است. این برنامه ها به مدت یک هفته با عناوین نوروزخوانی و استقبال از بهار، حافظ و شاهنامه خوانی، طراحی کارت پستال نوجوانی، تزئین هفت سین قرآنی، مسابقات مختلف خوشنویسی، صنایع دستی و هنرنمایی گروه کر کانون آهنگ و ... برگزار می شود. علاقمندان می توانند به نشانی میدان قزوین، خیابان مرادی، مرکز فرهنگی هنری نوجوانان مراجعه کنند. تلفن: 55409549

- نمایشگاه نوروزی "بهار خاتم" تا روز یکشنبه 27 اسفندماه در فرهنگسرای خاتم برقرار است. این نمایشگاه شامل غرفه رنگ آمیزی تخم مرغ هفت سین، کارگاه ساخت کاردستی با وسایل دورریختنی، خوشنویسی دعای سال نو، ایستگاه آموزش سبزه آرایی، ایستگاه هفت سین قرآنی، طراحی زیباترین کارت نوروزی، ایستگاه ماهی گیری و ... برپاست. علاقمندان می توانند به نشانی شهرک ولی عصر (عج)، خیابان پژاند، بوستان لواسانی، فرهنگسرای خاتم مراجعه کنند. تلفن: 7-66207065