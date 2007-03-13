زندان ساری به خارج از شهر انتقال می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، معاون عمرانی استانداری مازندران امروز در جمع خبرنگاران افزود: با اعتباری معادل 5/2 میلیارد ریال سال آینده در مازندران پارک ترافیک یه منظور ساماندهی ترافیک در استان احداث خواهد شد.

روح الله قهرمانی تصریح کرد: احداث کارت پارک در مرکز استان و تکمیل کمربندی شمالی و جنوبی مرکز استان و ایجاد پارکینگ های طبقاتی طی امسال و سال آینده در مزکز استان و به مراتب در برخی شهرهای دیگر می تواند باعتث کاهش بار ترافیکی در استان گردد.

وی همچنین از اختصصاص 120 هکتار زمین در روستای مرمت ساری برای خروج پادگان در خارج از شهر خبر داد و گفت: تا پایان سال 86 نیز قرار است زندان ساری به خارج از شهر انتقال داده شود.

قهرمانی به تدوین طرح مطالعاتی برای خروج دستگاههای اجرایی و ادارات استان به خارج از شهر به منظور تسریع در امور ترافیک خبر داد و گفت: سال آینده بخشی از این طرح اجرا خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به پروژه های تخصیص یافته در مرکز استان برای بافت های فرسوده از محل اعتبارات سفر هیات دولت به استان خاطر نشان کرد: 100 میلیارد تومان اعتبار برای احیای بافت های فرسوده در استان و خصوصا ساری در راستای کاهش ترافیک اختصاص یافت.

قهرمانی در پایان نیز گفت: 7 کارخانه کمپوست در مازندران احداث می شود و از انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی کارخانه کمپوست در شهرستان ساری در منطقه لاجیم خبر داد و گفت: این کارخانه قادر است روزانه 500 تن زباله را بازیافت نماید.