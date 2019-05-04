زنگ سپاس درمدارس قزوین نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه در مراسمی با حضور خیرالله رحمانی مدیرکل آموزش و پرورش، محمد رسولی رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو، خدایاری معاون آموزش ابتدایی و جمعی از مدیران آموزش و پرورش و دانش آموزان زنگ سپاس در دبیرستان نمونه دولتی صدیقه کبری در قزوین نواخته شد.

خیرالله رحمانی در این مراسم گفت: هر عزت و افتخاری که داریم به برکت خون شهداست و در هفته معلم یاد ۴ هزار معلم و ۳۶ هزار دانش اموز را گرامی می‌داریم و یادشان را زنده نگه خواهیم داشت.

وی با یاد شهید مطهری تصریح کرد: شهید مطهری روان شناس و جامعه شناس، فیلسوف و عارفی وارسته بود که آثارش برای همه سنین مفید است.

رحمانی یادآور شد: متون فلسفی شهید برای بزرگسالان و داستان راستان برای سنین پایین قابل استفاده است و با مطالعه این آثار می‌توان دریچه‌ای روشن در مقابل خود گشود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین بیان کرد: در استان ۱۶ هزار معلم و فرهنگی تعلیم و تربیت بیش از ۲۴۰ هزار دانش آموز را بر عهده دارند و دلسوزانه در این مسئولیت خطیر انجام وظیفه می‌کنند.

وی اضافه کرد: آینده هر جامعه در گرو امروز آموزش و پرورش است و برای ساختن آینده نباید منتظر معجزه باشیم بلکه لازم است با در نظر گرفتن شرایط امروز مدرسه خودمان برای تعالی اقدام کنیم.

رحمانی اظهار داشت: امروز کمبود فضاهای آموزشی در برخی نقاط استان نگران کننده است و با کمک خیرین باید آن را تأمین کنیم.

وی اضافه کرد: با اجرای سند تحول بنیادین دنبال ایجاد بستری برای زندگی بهتر شما دانش آموزان هستیم و باید کاری کنیم تا دانش آموزان از آموخته‌هایشان برای بهتر زیستن استفاده کنند.

رحمانی یادآور شد: نمره فیزیک، شیمی و ریاضی باید به زندگی بهتر دانش آموزان کمک کند و خروجی مدارس انسان‌های توانا و دانا باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: اگر در مدرسه مهارت آموزی نشود آسیب‌ها کاهش نخواهد یافت و ما دنبال ماکت و کاریکاتور در مدارس نیستیم بلکه باید در همه ساعات تربیتی کار پژوهشی کنیم.

وی اضافه کرد: با کمال تأسف در مدارس فقط به نمره توجه داریم در حالی که باید به علم و فن آوری، مهارت آموزی، زتدگی، اخلاق، دین و مذهب توجه کنیم و امیدواریم با کمک ۱۶ هزار معلم دلسوز به اهداف آموزشی دست یابیم.

وی گفت: اگر جایگاه معلم برجسته باشد و در صدر بنشیند آینده کشور تضمین می‌شود.

در ادامه زنگ سپاس توسط مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نواخته شد.