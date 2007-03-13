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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۳۵

قالیباف در جمع خبرنگاران :

همه ملزم به رعایت قانون هستیم

همه ملزم به رعایت قانون هستیم

شهردار تهران با تاکید بر اینکه همواره خود را ملزم به رعایت راهنمایی و رانندگی می دانم ، تصریح کرد: در تعطیلات نوروزی فقط دو سه روزی را طبق روال هر ساله برای دیدار خانواده به مشهد سفر خواهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمد باقر قالیباف در حاشیه مراسم افتتاح رسمی کارخانجات مونتاژ شرکت واگن سازی تهران در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در این خصوص که چقدر قوانین راهنمایی و راننذگی را رعایت کرده و به این قوانین احترام می گذارد ، افزود: همیشه سعی کرده ام که در هر شرایطی تابع قوانین راهنمایی و رانندگی باشم و این قوانین را رعایت کنم اما فکر می کنم رعایت قانون هم در کشور کمی سخت شده ، با این حال رعایت قانون امری جدی است که همه ملزم به رعایت آن هستند.

شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که تعطیلات نوروزی خود را چگونه خواهد گذراند ، تصریح کرد: فقط ممکن است دو ، سه روزی را فرصت کنیم که طبق سنت هرساله برای دیدار خانواده به شهر مشهد سفر کنیم و فکر می کنم بعد از آن مشغله کاری در شهرداری به حدی است که فرصت انجام کار دیگری در تعطیلات نوروزی را نخواهم داشت.

کد مطلب 460743

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