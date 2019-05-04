۲۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف مازندران اعزام می شوند

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش بینی می‌شود دو هزار و ۵۰۰ مبلغ از سوی اداره کل به مناطق مختلف استان اعزام شود اظهار داشت: برخی از این مبلغان نیروهای بومی بوده که ساکن قم یا مشهد هستند و برخی نیز افراد غیربومی بوده که به دلیل عملکرد موفق در سال‌های قبل دوباره به استان دعوت شده‌اند.

وی افزود: شعار ما در ماه رمضان سال جاری این است که هیچ مسجدی بدون روحانی نباشد و تمام امکانات را برای تحقق این هدف بسیج کردیم.

وی یکی از محورهای اساسی برای تبلیغ در ماه مبارک رمضان را تبیین گام دوم انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: جزوه‌ای در این راستا تهیه شده و در اختیار مبلغان قرار گرفته است تا بیانیه دوم را برای مردم تبیین کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اظهار اینکه اعزام ویژه مبلغان و برنامه‌های قرآنی در منطقه سیل زده سیمرغ خواهیم داشت گفت: برپایی سفره افطاری ساده و جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) در سیمرغ از جمله برنامه‌ها است.

حجت الاسلام شکریان ادامه داد: گروههای جهادی و تبلیغی تا ابتدای ماه مبارک رمضان در مناطق سیل زده مشغول ارائه خدمات هستند و بخشی از گروههای جهادی به مناطق سیل زده گلستان از جمله آق قلا اعزام شدند.

وی درباره ساخت خانه عالم در استان گفت: حدود ۱۷۰ خانه عالم نیمه کاره در استان وجود دارد و سعی می‌کنیم اعتبار لازم برای تکمیل ۲۰ تا ۵۰ واحد از کمک‌های دولتی استفاده کنیم و مابقی را با حمایت‌های مردمی به سرانجام رسانیم.