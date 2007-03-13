بزرگترین دائره المعارف قرآنی جهان اسلام در حال انتشار است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام والمسلمین خراسانی، مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: طرح تألیف دائره المعارف قرآن کریم از سال 75 در مرکز فرهنگ و معارف قرآن مطرح شد ولی این طرح از سال 1376 با همکاری 250 نفر از پژوهشگران قرآنی حوزه علمیه آغاز شد.



وی ادامه داد: این مجموعه به عنوان بزرگترین دائره المعارف قرآنی جهان اسلام در بردارنده بیش از 3 هزار موضوع در 25 جلد منتشر می شود که تاکنون 5 جلد آن چاپ و منتشر شده اند.



حجت الاسلام خراسانی در ادامه به کارگیری نظام الفبایی در جنبش موضوع‌ها، استفاده از منابع اصیل و دست اول، ارائه همه آرا و مبانی اصلی در هر موضوع، حفظ صبغه قرآنی در همه مقالات، بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت، برخورداری از نظام ارجاعات و ارائه همه آرا و مبانی اصلی در هر موضوع را از جمله ویژگی‌های این دائره المعارف برشمرد و اظهار امیدواری کرد: طی 8 سال آینده 20 مجلد دیگر دائره المعارف قرآن چاپ و منتشر می‌شوند.



وی با بیان این‌که این دائره المعارف در سطوح مختلف پاسخگوی نیاز بشر است، تصریح کرد: از سال آینده ترجمه دائره المعارف قرآن به زبان‌های عربی وانگلیسی آغاز می‌شود.



حجت الاسلام خراسانی گفت: همچنین تألیف دائره‌المعارف قرآن کریم ویژه نوجوانان در 10 جلد و تألیف دائره المعارف قرآن کریم ویژه کودکان در قالب 2 جلد به همراه مطالعات قرآن همراه با طرح و نقشه و تفسیر در دستور کار مرکز فرهنگ و معارف قرآن قرار دارد.



حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی سبحانی، رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز در جمع خبرنگاران با بیان این‌که ایران در زمینه مطالعات قرآنی سرآمد کشورهای اسلامی است،اهمیت دائره المعارف قرآن کریم را بی‌نظیر دانست و تصریح کرد: این مجموعه در گردآوری اندوخته علمی یک جامعه و کشور و آماده سازی برای نسل آینده و همچنین ایجاد زمینه‌ای لازم برای خیزش علمی تأثیر بسزایی دارد.



وی ادامه داد: تاکنون تدوین دائره المعارف قرآن در دنیا و کشورهای اسلامی طبق استانداردهای علمی صورت نگرفته است ولی این دائره المعارف بر اساس استاندارهای معتبر علمی تدوین شد و مقالات آن نیز کاملا مستند و مبتنی بر مهمترین و اصلی‌ترین منابع قرآنی است.