به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شاتل موبایل، پیش از این، بستههای افزایشی ارائه شده به مشترکین توسط این اپراتور تنها شامل اینترنت همراه، پیامک و مکالمه درونشبکه بوده است و حالا این اپراتور تلفن همراه، با هدف پاسخ به نیاز ارتباطی مشترکین و عرضهی مقرون به صرفهترین بستههای موبایل کشور، اقدام به عرضه این بستههای افزایشی جدید کرده و تلاش کرده امکانات ارتباطی با کیفیتتر و مناسبتری را در اختیار مشترکین خود قرار دهد.
با عرضه این بستههای ترکیبی جدید و مقرون به صرفه، تمامی مشترکین قدیمی و جدید سیم کارتهای شاتل موبایل میتوانند با پرداخت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان از «بسته یک ماهه شامل ۱ گیگابایت اینترنت همراه، ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه و ۱۰۰ دقیقه مکالمه برون شبکه به همراه ۱۰۰۰ پیامک درون شبکه و ۱۰۰ پیامک برون شبکه»، با پرداخت ۱۴ هزار تومان از «بسته یک ماهه شامل ۲ گیگابایت اینترنت ۳G و ۴G به همراه ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک درون شبکه و ۱۰۰ دقیقه مکالمه و ۱۰۰ پیامک برون شبکه» و با پرداخت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان از «۴ گیگابایت اینترنت همراه با ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک درون شبکه و ۲۰۰ دقیقه مکالمه و ۲۰۰ پیامک خارج شبکه» برخوردار شوند.
از طرف دیگر تمامی مشترکین سیمکارتهای شاتل میتوانند با پرداخت ۲۵ هزار تومان از یک «بسته سه ماهه با تخصیص ماهیانه شامل ۳۰۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک داخل شبکه و ۳۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک خارج شبکه و ۳ گیگابایت اینترنت همراه»، با پرداخت ۳۵ هزار تومان از «بسته سه ماهه با تخصیص ماهیانه ۳۰۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک داخل شبکه، ۳۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک خارج شبکه و ۶ گیگابایت اینترنت همراه سه ماهه» و با پرداخت ۵۴ هزار تومان از «بستهای سه ماهه با تخصیص ماهیانه شامل ۳۰۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک داخل شبکه، ۳۰۰ دقیقه مکالمه و پیامک خارج شبکه و ۱۲ گیگ اینترنت همراه» برخوردار شوند.
همچنین تعرفه پایه هر دقیقه مکالمه سیم کارتهای شاتل موبایل برای تماسهای داخل شبکه در حال حاضر ۵۵۵ ریال و برای تماسهای خارج شبکه ۸۸۸ ریال است. تعرفه پایه ارسال هر پیامک از سیم کارتهای شاتل موبایل برای هر پیامک با نوشتار فارسی ۱۰۰ و برای پیامک با نوشتار لاتین ۲۱۲ ریال است.
گفتنی است این بستههای افزایشی از کلیه کانالهای فروش شاتل موبایل نظیر وب سایت، سیستم کنترل حساب اینترنتی، اپلیکیشن شاتل موبایل من، کدهای دستوری #۷* و #۷۸۹* و نمایندگیهای شاتل موبایل، قابل مشاهده و خریداری هستند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طرحها و بستههای جدید شاتل موبایل، انتخاب شماره و خرید سیمکارت شاتل با پوشش سراسری ۳G و ۴G و پیششماره ۰۹۹۸ و کد یک، میتوانند به وبسایت این اپراتور به نشانی www.shatelmobile.ir مراجعه یا با مرکز تماس شبانهروزی شاتل موبایل به شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرند.
درباره شاتل موبایل
شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل (شاتل موبایل) به عنوان شبکه همراه گروه شرکتهای شاتل، در سال ۱۳۹۴ و با هدف تمرکز روی نسلهای جدید خدمات ارتباطی بیسیم مبتنی بر شبکههای تلفن همراه، TD-LTE و Wi-Fi عمومی تاسیس شد، این شرکت در اسفند ۱۳۹۵ موفق به دریافت "پروانه نوع اول اپراتور مجازی تلفن همراه" (Full MVNO) از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نسل جدید اپراتورهای تلفن همراه کشور شد و در کمتر از ۶ ماه پس از صدور این پروانه، موفق به راه اندازی تجاری نخستین شبکه کامل تلفن همراه نسل جدید کشور با نام تجاری "شاتل موبایل" شد.
شاتل موبایل خدمات ارتباطی همگرای ثابت و سیار بر پایه اینترنت را به صورت یکپارچه بعنوان نسل جدید اپراتورهای تلفن همراه به مشترکین خود با پیششماره ۰۹۹۸ و کد ۱ در سراسر کشور ارائه میکند.
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