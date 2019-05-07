به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلپ نت سکیوریتی، در مقابل شرکت‌های خصوصی و دولتی معتقدند در زمینه جمع آوری اطلاعات کاربران رفتاری شفافانه و مسئولانه دارند.

یافته‌های مؤسسه Privitar که در کنفرانس جهانی حریم شخصی ۲۰۱۹ در واشنگتن ارائه شده، نشان می‌دهد که هر شش صنعت مورد بررسی قرار گرفته در این پژوهش – شامل بهداشت و درمان، خدمات رفاهی، امور مالی، خرده فروشی، دولت، مخابرات و ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی – از نظر مردم، در زمینه حفاظت از حریم شخصی در فضای مجازی عملکرد ضعیفی داشته اند و هیچ یک نتوانسته اند رضایت بیش از ۵۰ درصد از مردم را جلب کنند.

بیشترین رضایتمندی در این حوزه مربوط به حوزه بهداشت و درمان بوده که ۴۷ درصد پرسش شوندگان از آن رضایت داشته اند و شبکه‌های اجتماعی با جلب رضایت تنها ۲۱ درصد از کاربران رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند.

این نظرسنجی با همکاری ۵۱۲۸ پاسخ دهنده از سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه و ۷۵۱ نفر از صاحبان کسب و کار از همین سه کشور انجام شده است و نشان می‌دهد دیدگاه‌های این دو گروه با یکدیگر در زمینه نحوه جمع آوری اطلاعات شخصی افراد و به اشتراک گذاری آنها بسیار متضاد است.

۸۱ درصد مردم عادی گفته اند خواهان کنترل بیشتر بر نحوه به اشتراک گذاری داده‌های شخصی خود هستند. در مقابل ۷۹ درصد صاحبان مشاغل گفته اند به اندازه کافی امکانات و ابزار در اختیار مردم برای تصمیم گیری در این زمینه قرار داده اند و در این زمینه به اندازه کافی نیز توضیح داده اند. همچنین ۶۵ درصد مردم عادی خواستار وضع قوانین سختگیرانه تر در مورد حفاظت از داده‌های شخصی خود شده اند.

علاوه بر این ۵۰ درصد کاربران گفته اند در صورت سواستفاده یک شرکت از داده‌های شخصیشان، اعتمادشان به آن شرکت قطعاً کمتر خواهد شد. ۴۹ درصد هم تصریح کرده اند استفاده از خدمات آن شرکت را در فضای مجازی به طور کامل متوقف می‌کنند.