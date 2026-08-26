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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

قطعی آب در بخش‌هایی از شهرک پردیس کرمانشاه تا ساعت ۲۲ ادامه دارد

قطعی آب در بخش‌هایی از شهرک پردیس کرمانشاه تا ساعت ۲۲ ادامه دارد

کرمانشاه - شرکت آب و فاضلاب از تداوم افت فشار یا قطعی آب در بخش‌هایی از شهرک پردیس کرمانشاه تا ساعت ۲۲ امشب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل طولانی شدن عملیات تعمیر شکستگی شبکه توزیع آب ۱۶۰ میلی‌متری در ۲۰ متری سوم شهرک پردیس، برخی مناطق این شهرک با افت فشار یا قطعی آب مواجه هستند.

بر اساس این اطلاعیه، محدوده ۲۰ متری اول به سمت انتهای شهرک پردیس و همچنین مساکن مهر پردیس تحت تأثیر این مشکل قرار گرفته‌اند.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود افت فشار یا قطعی آب در مناطق یادشده تا ساعت ۲۲ روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ادامه داشته باشد.

در این اطلاعیه از مشترکان ساکن این مناطق خواسته شده است با توجه به شرایط ایجادشده، ضمن شکیبایی و همراهی با کارکنان شرکت آب و فاضلاب، از مصارف غیرضروری آب خودداری کنند.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ضمن عذرخواهی از مشترکان، بر ضرورت مدیریت مصرف آب در مدت انجام عملیات تعمیر تأکید کرده و از شهروندان خواسته است برای تسریع در روند خدمت‌رسانی همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6928940

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