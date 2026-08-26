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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

حریق در ارتفاعات جنگلی کلاردشت؛ عملیات مهار ادامه دارد

حریق در ارتفاعات جنگلی کلاردشت؛ عملیات مهار ادامه دارد

کلاردشت - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از حضور گسترده نیروهای یگان حفاظت در ارتفاعات کلاردشت برای مهار آتش‌سوزی در مراتع جنوب مازیچال خبر داد.

مهرداد خزایی پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حریق در منطقه مرتعی کله‌سرای بزرگ و نشکیجان اظهار کرد: از زمان اعلام وقوع آتش‌سوزی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با بسیج امکانات و ظرفیت‌های موجود در منطقه حاضر شده و عملیات کنترل و اطفای حریق را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی با جدیت در حال مهار آتش هستند و روند حضور و فعالیت آنان تا زمان اطفای کامل حریق ادامه خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با اشاره به مشارکت جوامع محلی در این عملیات گفت: مرتع‌داران، دامداران، نیروهای مردمی و کوهنوردان منطقه نیز در کنار نیروهای منابع طبیعی برای کنترل آتش همکاری دارند و این همراهی در پیشبرد عملیات مؤثر بوده است.

خزایی پول از هماهنگی با مدیریت بحران استان مازندران و دستگاه‌های مرتبط خبر داد و بیان کرد: معاون استاندار، فرماندار و دادستان شهرستان کلاردشت نیز موضوع را پیگیری کرده و در زمینه هماهنگی و پشتیبانی از عملیات اطفای حریق همکاری دارند.

وی با تأکید بر ضرورت پایش عرصه پس از مهار آتش خاطرنشان کرد: نیروهای منابع طبیعی پس از اطفای حریق نیز منطقه را تحت نظر خواهند داشت تا از شعله‌ور شدن مجدد آتش جلوگیری شود.

کد مطلب 6928944

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