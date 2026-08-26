به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در گزارشی اعلام کرد: چین تحریم‌ های «یک‌ جانبه» آمریکا را قاطعانه رد می‌ کند و مدت‌ هاست که از حق خود برای تجارت عادی با شرکایی همچون ایران و روسیه دفاع کرده است.

در گزارش این رسانه آمریکایی آمده است: این کشور همچنین بر این باور است که واشنگتن، آن هم در آستانه انتخابات میان‌ دوره‌ ای آمریکا، نسبت به دامن زدن به یک رویارویی اقتصادی گسترده‌ تر که به زیان هر دو کشور تمام شود، محتاط عمل خواهد کرد.

سی ان ان افزود: دیروز سه‌ شنبه و در پی کنفرانس مطبوعاتی وزیر خزانه داری آمریکا، وزارت امور خارجه چین متعهد شد که در برابر تهدیدهای تحریمی آمریکا، «تمامی اقدامات لازم» را برای صیانت از «حقوق و منافع مشروع» خود به کار گیرد.

«لین جیان»، سخنگوی این وزارتخانه، اظهار داشت: جنگ اقتصادی و فشار حداکثری کمکی به حل این مسئله نخواهد کرد؛ بلکه تنها موجب تشدید تنش‌ها و مناقشات، ایجاد خطرات سرایت بحران و اخلال در نظم اقتصادی و مالی جهانی خواهد شد.