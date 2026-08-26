به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر گناوه اظهار کرد: این شهرستان با دارا بودن ۹۰ کیلومتر نوار ساحلی ،حدود یکسوم لنجهای سفاری کشور و بیش از ۱۰ هزار واحد صنفی در حوزه تجارت و بازرگانی فعال هستند که نشاندهنده جایگاه مهم این منطقه در اقتصاد منطقه و کشور است.
فرماندار گناوه بیان کرد: این شهرستان در حوزه نفت با دارا بودن میدانهای نفتی و خطوط صادرات و انتقال نفت بسیار راهبردی و مهم است.
وی اظهار کرد: این ظرفیتها، گناوه را به یکی از مناطق ارزشمند و راهبردی کشور تبدیل کرده است.
وی با گرامیداشت هفته دولت از استاندار و معاون عمرانی استانداری بوشهر و معاون اجرایی رئیسجمهور و همه مدیران و دستاندرکارانی که در اجرای پروژه مهم ترافیکی شهرستان گناوه همراهی کردند، قدردانی کرد.
️آیین بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح شهید تنگسیری در ورودی شهر گناوه، بهعنوان یکی از طرحهای مهم عمرانی و زیرساختی با دستور رییس جمهور و حضور معاون وزیر راه و شهرسازی ، معاون امور عمرانی استانداری بوشهر بصورت وبیناری به بهره برداری رسید.
این پروژه در قالب عملیات اجرایی احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی باند دوم کمربندی شهر گناوه و در مسیر کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور، با ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
تقاطع غیرهمسطح شهید تنگسیری از طرحهای مهم در راستای توسعه زیرساختهای حملونقل، تسهیل تردد و ارتقای ایمنی محور ورودی شهر گناوه به شمار میرود.
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