به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر گناوه اظهار کرد: این شهرستان با دارا بودن ۹۰ کیلومتر نوار ساحلی ،حدود یک‌سوم لنج‌های سفاری کشور و بیش از ۱۰ هزار واحد صنفی در حوزه تجارت و بازرگانی فعال هستند که نشان‌دهنده جایگاه مهم این منطقه در اقتصاد منطقه و کشور است.

فرماندار گناوه بیان کرد: این شهرستان در حوزه نفت با دارا بودن میدان‌های نفتی و خطوط صادرات و انتقال نفت بسیار راهبردی و مهم است.

وی اظهار کرد: این ظرفیت‌ها، گناوه را به یکی از مناطق ارزشمند و راهبردی کشور تبدیل کرده است.

وی با گرامیداشت هفته دولت از استاندار و معاون عمرانی استانداری بوشهر و معاون اجرایی رئیس‌جمهور و همه مدیران و دست‌اندرکارانی که در اجرای پروژه مهم ترافیکی شهرستان گناوه همراهی کردند، قدردانی کرد.

️آیین بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح شهید تنگسیری در ورودی شهر گناوه، به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم عمرانی و زیرساختی با دستور رییس جمهور و حضور معاون وزیر راه و شهرسازی ، معاون امور عمرانی استانداری بوشهر بصورت وبیناری به بهره برداری رسید.

این پروژه در قالب عملیات اجرایی احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی باند دوم کمربندی شهر گناوه و در مسیر کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور، با ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

تقاطع غیرهمسطح شهید تنگسیری از طرح‌های مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل تردد و ارتقای ایمنی محور ورودی شهر گناوه به شمار می‌رود.