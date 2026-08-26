۵۴ پروژه عمرانی و اقتصادی در هفته دولت در دهاقان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جعفری هرندی عصر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اهمیت تعامل مسئولان و رسانهها اظهار کرد: خبرنگاران میتوانند بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، مسائل و مشکلات جامعه را منعکس کنند و ما نیز بر تقویت این تعامل تأکید داریم.
وی با اشاره به نزدیک شدن هفته دولت ابراز کرد: در این هفته ۵۴ پروژه در شهرستان دهاقان به بهرهبرداری میرسد که مجموع اعتبار آنها حدود یک همت است.
فرماندار دهاقان با اشاره به اجرای پروژههای نیروگاهی در روستای قمیشلو تصریح کرد: چندین نیروگاه با مجموع ظرفیت ۴۸۵ مگاوات در زمینی به مساحت هزار هکتار احداث میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این پروژه حدود ۶۸ هزار پنل خورشیدی نصب خواهد شد و بر اساس برنامهریزی انجامشده، بخشی از ظرفیت نیروگاه تا بهمنماه وارد مدار میشود. اجرای این پروژه در مدت حدود ۱۱ ماه، یک رکورد محسوب میشود.
جعفری هرندی همچنین از اتصال ۹۰۰ خانوار دهاقانی به شبکه فاضلاب خبر داد و گفت: نبود شبکه فاضلاب یکی از مشکلات جدی مسکن مهر دهاقان بود که این مشکل در ماه جاری برطرف میشود و ۱۰۸ واحد مسکن مهر و مسکنهای دولتی نیز به شبکه فاضلاب متصل خواهند شد.
وی درباره وضعیت خدمات درمانی شهرستان نیز اظهار کرد: مشکل دستگاه رادیولوژی تنها بیمارستان دهاقان پیگیری و دستگاه جدید ایرانی خریداری شده است تا مشکل بیماران در این زمینه برطرف شود.
فرماندار دهاقان همچنین از راهاندازی نخستین میدان میوه و ترهبار دهاقان در آینده نزدیک خبر داد.
وی با اشاره به نیاز گلخانهداران دهاقانی به گاز گفت: روستاهای دزج و همگین به دلیل وجود گلخانههای متعدد با افت فشار گاز مواجه بودند که برای رفع این مشکل ۴۳ کیلومتر خط لولهگذاری انجام شده و هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.
جعفری هرندی در ادامه با اشاره به شرایط کشور گفت: پروژههای متعددی در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد و این اقدامات در شرایطی انجام شده که کشور با چالشهای مختلفی مواجه بوده است؛ با این حال با توکل بر خداوند مسیر پیشرفت و خدمترسانی را ادامه میدهیم.
تأکید بر نقش خبرنگاران در امیدآفرینی
سعید طبیبیان نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و نام شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را تبریک گفت و اظهار کرد: قلم خبرنگاران در مسیر تقویت وحدت، همدلی و پیشرفت ایران ارزشمند است.
وی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه افزود: خبرنگاران باید با انعکاس اقدامات و ظرفیتهای کشور، در تقویت امید مردم و ناامید کردن دشمنان نقشآفرینی کنند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دهاقان همچنین گفت: در حال حاضر سه پایگاه خبری دارای مجوز در شهرستان فعالیت میکنند و از خبرنگاران و فعالان رسانهای خواست برای ثبت فعالیت خود در سامانههای جامع کشور اقدام و کارت خبرنگاری دریافت کنند.
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