  1. استانها
  2. بوشهر
۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

بوشهر پیشتاز سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور شد

بوشهر پیشتاز سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور شد

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: بر اساس ارزیابی سامانه مدیریت و نظارت بر طرح‌های اقتصادی وزارت کشور، استان بوشهر رتبه نخست سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۱۸۹ پروژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۲۳۴ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف استان آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود: این طرح‌ها حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، صنعت، کشاورزی، شیلات، گردشگری، صنایع دریایی و دانش‌بنیان را شامل می‌شود و نقش مهمی در تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای طرح‌های اقتصادی گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری در استان متوقف نشده و بخش خصوصی با همراهی و حمایت دولت، حضور فعالی در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته است.

رستمی همچنین از برگزاری ۷۷ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در پنج ماه گذشته خبر داد و گفت: در این جلسات بیش از ۶۰۰ مصوبه برای حمایت از واحدهای تولیدی، صیانت از اشتغال و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسیده است.

وی تصریح کرد: حفظ پایداری فعالیت واحدهای تولیدی، صیانت از اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید از اولویت‌های اقتصادی استان بوشهر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در اقتصاد دریا، انرژی، شیلات و گردشگری خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه پروژه‌های پیشران، تقویت اقتصاد دریا و بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد بوشهر از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی استان در ادامه مسیر خواهد بود.

کد مطلب 6928911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها