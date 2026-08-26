به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۱۸۹ پروژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۲۳۴ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف استان آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود: این طرح‌ها حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، صنعت، کشاورزی، شیلات، گردشگری، صنایع دریایی و دانش‌بنیان را شامل می‌شود و نقش مهمی در تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای طرح‌های اقتصادی گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری در استان متوقف نشده و بخش خصوصی با همراهی و حمایت دولت، حضور فعالی در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته است.

رستمی همچنین از برگزاری ۷۷ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در پنج ماه گذشته خبر داد و گفت: در این جلسات بیش از ۶۰۰ مصوبه برای حمایت از واحدهای تولیدی، صیانت از اشتغال و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسیده است.

وی تصریح کرد: حفظ پایداری فعالیت واحدهای تولیدی، صیانت از اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید از اولویت‌های اقتصادی استان بوشهر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در اقتصاد دریا، انرژی، شیلات و گردشگری خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه پروژه‌های پیشران، تقویت اقتصاد دریا و بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد بوشهر از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی استان در ادامه مسیر خواهد بود.