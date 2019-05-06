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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۹:۵۰

سخنگوی شورایعالی امنیت ملی:

بولتون فاقد فهم نظامی و امنیتی است

بولتون فاقد فهم نظامی و امنیتی است

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در واکنش به بیانیه بولتون در خصوص اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه با هدف اعلام پیام به ایران، گفت: بولتون فاقد فهم نظامی و امنیتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در واکنش به بیانیه بولتون در خصوص اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه با هدف اعلام پیام به ایران، گفت: بولتون فاقد فهم نظامی و امنیتی است و اظهارات وی بیشتر جنبه خودنمایی دارد.

وی افزود: براساس رصد دقیق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ۲۱ روز قبل وارد دریای مدیترانه شده است و بیانیه بولتون استفاده ناشیانه از یک رویداد سوخته برای جنگ روانی است.

خسروی با اشاره به ناکامی‌های مستمر ارتش امریکا در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای خاطر نشان ساخت: بعید است فرماندهان و بدنه ارتش امریکا تمایلی به آزمون توانمندیهای اثبات شده نیروهای مسلح ایران داشته باشند.

کد مطلب 4610210

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