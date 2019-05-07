ایمن سازی انتخابات با نرم افزار تازه مایکروسافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، این نرم افزار کنترل روند اخذ رأی را از طریق فرمهای رمزگذاری شده از لحظه رأی گیری تا زمان شمارش و ثبت آرا ممکن میکند. این امر موجب میشود تا شمارش آرا به طور دقیق و بدون تخلف انجام شود و پیگیری هر رأی از زمان ثبت تا شمارش ممکن گردد.
تولید این نرم افزار با استقبال برخی سازمانها و نهادهای فعال مواجه شده و انتظار میرود این نرم افزار متن باز در سیستمهای رأی گیری الکترونیک به کار گرفته شود.
ایمن سازی و رمزگذاری این نرم افزار توسط شرکت گالوئیس صورت میگیرد که همکاریهای گستردهای با وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون) دارد. انتظار میرود نسخه نهایی این نرم افزار که ElectionGuard نام دارد تا تابستان امسال عرضه شود. استفاده از این نرم افزار سال آینده و در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رخ خواهد داد.
در حال حاضر ۹۰ درصد تجهیزات سایبری و الکترونیکی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط سه شرکت کوچک و کمتر شناخته شده تأمین میشود. این شرکتها به علت امنیت پایین محصولاتشان و عدم شفافیت در رفتار و عملکرد به شدت مورد انتقاد هستند.
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