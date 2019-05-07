مسعود اخوان جم با ۲ مجسمه در بینال ونیز

به گزارش خبرگزاری مهر، برای دومین دوره پیاپی مسعود اخوان جم با ۲ مجسمه در پاویون بنیاد GAA در بینال ونیز حضور دارد.

۲ مجسمه اخوان جم، «معضل انسان» و «متامورفیس نام دارند که یکی رویکرد نقد اجتماعی و دیگری بر اساس اساطیر ایرانی خلق شده اند و هر ۲ کنار هم در ورودی باغ زیبایی در جیاردینی مارینارِسا از روز ۱۱ مه ۲۰۱۹ به نمایش عموم در می‌آید.

بنیاد GAA یک سازمان غیر انتفاعی اروپایی است، این بنیاد اعلام کرده با هدف افزایش آگاهی درباره تم های فلسفی در هنر معاصر، به ویژه زمان، فضا و وجود این پاویون را برپا کرده و در همین راستا آثاری شاخص در گستره بین الملل گردهم آورده است.

GAA با اشاره به ابعاد بزرگ مجسمه‌های اخوان جم، معضل انسان با ابعاد ۴۰۰ در ۲۴۶ سانتی متر و متامورفیس در ابعاد ۲۰۷ × ۸۰ سانتیمتر و تاکید بر متریال آنها که یک فولاد خاص ضدزنگ، آلیاژی که استحکام آن ۲ برابر فولاد است و یکی از سخت‌ترین و مقاوم‌ترین آلیاژهای عصر جدید به شمار می‌رود، این آثار را حائز ظاهری زیبا، صنعتی و در عین حال لطیف معرفی و یادآوری می‌کند در هر ۲ مجسمه می‌توان سه شکل متفاوت را مشاهده کرد.

مجسمه معضل انسان، تصویری از مبارزه بین خیر و شر است، تندیس انسانی با یک جفت بال، یک بال دارای ساختار باشکوه، بال فرشته درحالی‌که بالِ دیگر ظاهری شبیه خفاش دارد. این اثر استعاره‌ای از وجود خوبی و بدی در هر آدمی و مواجهه همیشگی انسان با انتخاب روزمره بین خیر و شر است.

متامورفیس که از ترکیب گاو، فیل و گوزن پدید آمده و به ترکیب‌های اسطوره‌ای عصر هخامنشیان حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح دارد اما پیشنهاد می‌دهد که بشریت با صبوری، تحمل یکدیگر و هماهنگی می‌تواند با هم کار کنند تا به خیری بزرگ‌تر برسند.

جانت رادی، متخصص هنر معاصر خاورمیانه که از سال ۲۰۱۶ کارهای اخوان جم را پیگیری می‌کند می‌گوید: «مسعود یک شخصیت قابل توجه در بازار معاصر ایران است و مشارکت وی در پروژه‌های داخل و خارج از ایران باعث معروفیت او در جهان هنر شده است. این یک فرصت نادر است برای دیدن کارهای برجسته جدید او در طول دوسالانه ونیز که از این هنرمند که به نمایش عمومی در میاید.»

۲ مجسمه اخوان جم در کنار آثار هنرمندانی از سراسر دنیا منتخب بنیاد GAA در بینال ونیز در باغ جیاردینی مارینارِسا از روز ۱۱ مه ۲۰۱۹ لغایت جمعه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۹ به تماشای عموم خواهد بود.