به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران در نشست خبری از تعیین تکلیف اراضی موسوم به شن‌چاله‌ها در این منطقه خبر داد و اعلام کرد: موضوع شن‌چاله‌های منطقه حدود ۸ هزار هکتار وسعت دارد که ۴ هزار هکتار آن در حریم قرار گرفته است.

وی با تشریح جزئیات این اراضی گفت: از مجموع ۴ هزار هکتار حریم، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت متراکم شهری است و حدود هزار و ۴۰۰ هکتار نیز به اراضی ناکارآمد شهری اختصاص دارد که در بخشی از آن فعالیت‌های کشاورزی انجام می‌شود و گندم کشت می‌شود. همچنین حدود ۸۶ هکتار از این شن‌چاله‌ها در جوار رودخانه کن قرار دارد.

محمدی با اشاره به سوابق این محدوده اظهار کرد: در سال‌های گذشته بر اساس مجوزهای صادرشده، خاک‌برداری در این محدوده انجام و شن جمع‌آوری شده است. حدود ۱۰ سال قبل، پرونده فعالیت برخی شرکت‌هایی که به صورت غیرمجاز در این محدوده فعالیت می‌کردند به مرجع قضایی ارجاع شد و فعالیت آن‌ها متوقف شد. از آن زمان تاکنون به دلایل مختلف، از جمله اختلاف میان مالکان شرکت‌ها، امکان بازدید و تعیین تکلیف نهایی فراهم نشده بود و موضوع به نتیجه نمی‌رسید.

شهردار منطقه ۱۸ ادامه داد: در دوره مدیریت اخیر، این پرونده چهار مرحله بررسی و پیگیری شد تا تعیین تکلیف شود. در نهایت سه مشاور برای ارائه طرح انتخاب شدند که هر کدام طرح‌های متعددی ارائه کردند. پس از بررسی‌های انجام‌شده، مالکان به توافق رسیدند و در نهایت یک مشاور به عنوان مشاور منتخب تعیین شد.

وی افزود: در ادامه روند اجرایی، یک شرکت چینی نیز برای هماهنگی‌های لازم وارد فرآیند شده است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی شهردار تهران، یک طرح اولیه برای این محدوده تعریف شده که باید نهایی شود. پس از نهایی‌سازی، این طرح برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع خواهد شد و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات اجرایی آغاز می‌شود.

محمدی همچنین به موضوع باراندازها در برخی مناطق جنوبی تهران اشاره کرد و گفت: در مناطق ۱۶، ۱۲ و ۱۵ تهران، به دلیل اینکه این محدوده‌ها در گذشته در حاشیه شهر قرار داشتند، محصولات در باراندازها توزیع می‌شده و همچنان مساحت قابل توجهی از این کاربری‌ها در داخل شهر باقی مانده است. بر اساس توافقات انجام‌شده، مقرر شده این باراندازها منتقل شوند.

شهردار منطقه ۱۸ با بیان اینکه موضوع ترافیک نیز در این فرآیند مورد توجه قرار دارد، تصریح کرد: در خصوص ساماندهی وضعیت ترافیکی این محدوده‌ها باید اقدامات لازم انجام شود و طرح مربوطه هم‌اکنون در مرحله مطالعه قرار دارد.

اختلاف در مدیریت حریم، فرصت را برای زمین‌خواران فراهم کرده است

وی با اشاره به روند بهسازی خطوط اتوبوسرانی منطقه ۱۸ اظهار کرد: تمامی خطوط ما نوسازی شده و ۹۰ درصد اتوبوس‌های منطقه صفر کیلومتر هستند. این اقدام در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و کاهش مشکلات حمل‌ونقل عمومی انجام شده است.

شهردار منطقه ۱۸ افزود: همچنین توافقی با آقای علیزاده انجام داده‌ایم تا اتوبوس‌های برقی نیز در اختیار منطقه قرار گیرد. علاوه بر این، مطالعات لازم برای راه‌اندازی دو خط جدید اتوبوسرانی نیز در حال انجام است تا بتوانیم پوشش حمل‌ونقل عمومی را در منطقه افزایش دهیم.

محمدی با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی مدیریت شهری منطقه، پاسخگویی به مطالبات شهروندان است، تصریح کرد: در حال حاضر نوسازی ۹۰ درصدی ناوگان در منطقه انجام شده و این موضوع با پیگیری مستمر و با هدف حل مشکلات شهروندان به سرانجام رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مربوط به حریم شهر تهران پرداخت و گفت: در خصوص حریم شهر تهران، تصمیم واحدی اتخاذ نشده و همین موضوع زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است. مغایرت میان نگاه استانداری و دیدگاه شهرداری تهران، عملاً فرصتی برای زمین‌خواران ایجاد کرده است.

شهردار منطقه ۱۸ ادامه داد: در مصوبه شورای عالی شهرسازی که هشت وزیر در آن حضور دارند، موضوع مدیریت واحد حریم مورد تأکید قرار گرفته و این مصوبه توسط استاندار پیشین ابلاغ شده بود. بر اساس این مصوبه، مدیریت موضوعات مربوط به حریم باید به‌صورت واحد انجام شود و یک مدیر مشخص مسئول تصمیم‌گیری باشد.

وی خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن استاندار جدید، نامه‌ای صادر و عملاً آن مصوبه مسکوت گذاشته شد و مشکلات از همان نقطه آغاز شد. این وضعیت باعث شده مدیریت حریم با چالش‌های جدی مواجه شود.

محمدی با اشاره به وسعت اراضی تحت پوشش منطقه ۱۸ گفت: در دو ناحیه از منطقه که حدود چهار هزار هکتار وسعت دارد، با تمام توان از اراضی حریم صیانت کرده‌ایم. اما هر شب با مواردی از دیوارکشی و تعرض به اراضی مواجه هستیم و ناچاریم برای تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام کنیم.

وی تأکید کرد: اینکه تصمیم‌گیری درستی در این زمینه انجام نشود، کار را برای ما بسیار دشوار کرده است. وظیفه ما صیانت از حریم شهر است و در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد.

شهردار منطقه ۱۸ با بیان اینکه طی یک سال گذشته هیچ درآمدی از محل حریم برای منطقه کسب نشده است، تصریح کرد: ما در طول یک سال گذشته حتی یک هزار تومان هم از حریم درآمد نداشته‌ایم و تمام تمرکزمان بر حفظ حقوق شهر و جلوگیری از تخلفات بوده است.

محمدی با اشاره به چالش‌های ساختاری و توسعه‌ای این منطقه اعلام کرد: منطقه ۱۸ با وجود وسعت زمین و ظرفیت‌های گسترده، دچار توسعه نامتقارن است و از پایین‌ترین سرانه‌های آموزشی و خدماتی در میان مناطق پایتخت برخوردار است.

وی با بیان اینکه منطقه ۱۸ از نظر منابع و اراضی ظرفیت بالایی دارد، افزود: این منطقه می‌توانست یکی از ارزشمندترین مناطق تهران باشد، اما امروز قیمت آپارتمان در آن جزو پایین‌ترین قیمت‌ها در شهر است. در حالی که زمین، منابع و شرایط مناسبی دارد، کیفیت زندگی شهروندان به دلیل کمبود سرانه‌های خدماتی و زیرساختی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به کاهش زمین‌های خالی در محدوده ۱۵۰۰ هکتاری منطقه اظهار داشت: با وجود این وسعت، منطقه پایین‌ترین تعداد مدارس و پایین‌ترین سرانه‌های خدماتی را دارد و همین مسئله بر کیفیت زندگی مردم تأثیر مستقیم گذاشته است.

محمدی از شناسایی ۱۱ خیابان به‌عنوان محورهای اصلی نیازمند تملک و بازگشایی خبر داد و گفت: در این محورها ساختمان‌ها و مجتمع‌های تجاری قدیمی با مصالح فرسوده وجود دارد؛ بناهایی با سقف‌های تیرچوبی، دیوارهای خشتی و قدمت حدود ۷۰ سال که برخی از آن‌ها حتی با خشت و گل ساخته شده‌اند.

به گفته وی، در محور مرتضی زند مغازه‌ای تخریب شد که دیوار آن خشتی و سقف آن با تیر چوبی ساخته شده بود و مالک آن اعلام کرده بود که ۷۰ سال در همان محل فعالیت داشته است.

وی ادامه داد: این ساختمان‌های فرسوده علاوه بر ناایمن بودن، مسیر دسترسی خیابان‌های پشتی را مسدود کرده‌اند و مانع توسعه مناسب شهری شده‌اند. همچنین بسیاری از این املاک فاقد سند رسمی یا دارای مشکلات مالکیتی هستند و بعضا یک مغازه ۲۰ متری دارای ۳۰ تا ۳۴ وارث است که فرآیند توافق و تملک را پیچیده می‌کند.

شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به برآورد مالی پروژه‌های آزادسازی گفت: برای آزادسازی کامل این محورها حدود ۸ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال برآورد شد که اکنون این رقم به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بودجه سالانه در اختیار منطقه بسیار محدود است؛ به‌گونه‌ای که سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و امسال در ابتدا تنها ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آزادسازی اختصاص یافت.

وی تاکید کرد: با همان اعتبار محدود نیز مأموریت‌های تعیین‌شده را صد درصد انجام دادیم، اما مشخص شد که حل مسئله به‌صورت مقطعی امکان‌پذیر نیست و باید کل محور به‌طور کامل آزادسازی شود تا مشکل برطرف شود.

محمدی از اجرای رویکرد مشارکتی برای پیشبرد طرح‌ها خبر داد و گفت: با شهروندان، مسجد، کسبه و معتمدان محلی جلسات همفکری برگزار شد و تلاش کردیم با تشریک مساعی و جلب همکاری مالکان، روند آزادسازی را پیش ببریم.

وی افزود: برخی از املاک شرایط مناسب ساخت‌وساز و بارگذاری داشتند اما در کنار آن‌ها املاکی با مشکلات متعدد حقوقی و مالکیتی قرار گرفته بود که مانع توسعه یکپارچه می‌شد.

شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به شرایط اقتصادی موجود تصریح کرد: قانون به ما اجازه می‌دهد اقدامات قانونی انجام دهیم، اما در این وضعیت اقتصادی نمی‌توان معیشت ۲۰ خانواده را نادیده گرفت.

وی اعلام کرد: تمامی تملک‌های انجام‌شده با رضایت کامل مالکان صورت گرفته و تاکنون حتی یک مورد شکایت نیز از سوی مالکان ثبت نشده است.

به گفته محمدی، هدف مدیریت شهری در منطقه ۱۸ ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از طریق اصلاح زیرساخت‌ها، افزایش سرانه‌های خدماتی و بازگشایی محورهای اصلی است تا این منطقه با توجه به ظرفیت‌های موجود، به جایگاه واقعی خود در میان مناطق پایتخت دست یابد.

محمدی با اشاره به محدودیت اعتبارات شهری اظهار داشت: مدیریتی که در چارچوب منابع موجود فعالیت می‌کند، ناگزیر است کیفیت‌بخشی به خدمات جاری را در اولویت قرار دهد، چراکه با اعتبارات فعلی امکان انجام اقدامات فراتر از برنامه‌های مصوب وجود ندارد.

وی تأکید کرد: با همین منابع، بیش از فعالیت‌های جاری نمی‌توان اقدام تازه‌ای تعریف کرد، مگر آنکه از ظرفیت‌های مردمی و خیرین بهره گرفته شود.

شهردار منطقه ۱۸ با اشاره به نقش خیرین در توسعه خدمات اجتماعی گفت: منطقه ۱۸ همواره از همراهی افراد نیکوکار بهره‌مند بوده است.

وی از مرحوم مهندس قیاسی به عنوان یکی از خیرین شاخص منطقه یاد کرد و افزود: ایشان از ایرانیان وطن‌دوست و مقیم خارج از کشور بودند که در توسعه یک بیمارستان بزرگ در آمریکا نقش داشتند و در عین حال توجه ویژه‌ای به هم‌وطنان خود، به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت منطقه ۱۸ داشتند.

محمدی در ادامه از اجرای طرح غربالگری و چکاپ کامل رایگان برای زنان کم‌بضاعت و فاقد بیمه پایه در منطقه خبر داد و تصریح کرد: با اعلام عمومی این طرح، تمامی بانوانی که تحت پوشش بیمه پایه نبودند شناسایی شدند و آزمایش‌های کامل و تخصصی برای آنان به‌صورت رایگان انجام شد.

به گفته وی، هزینه این آزمایش‌ها رقم قابل توجهی بود اما با مدیریت منابع و استفاده از ظرفیت‌های موجود، این خدمات در اختیار جامعه هدف قرار گرفت.

وی همچنین به برنامه‌های تفریحی و ورزشی ویژه کودکان مناطق آسیب‌پذیر اشاره کرد و گفت: در حوزه نشاط اجتماعی، برای کودکانی که امکان دسترسی به امکانات تفریحی ندارند، برنامه‌هایی همچون استفاده از استخر در فصل تابستان با تأمین تجهیزات و امکانات لازم در نظر گرفته شده است تا بخشی از آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد.

شهردار منطقه ۱۸ از تکمیل و بهره‌برداری یک ساختمان با ظرفیت قابل توجه برای پوشش کامل فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: این مجموعه در کنار زمین‌های ورزشی فعال منطقه قرار دارد که سال‌ها مورد استفاده شهروندان بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد بهره‌برداری رسمی این پروژه تا پایان سال انجام شود و بخشی از فعالیت‌های معاونت اجتماعی نیز تا پایان فروردین سال آینده به این محل منتقل شود.

محمدی با تأکید بر رویکرد حمایتی مدیریت شهری در قبال زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی ما ایجاد بستر اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و تولیدکنندگان خانگی است. در همین راستا، ظرفیت‌هایی در حال جابه‌جایی و تجمیع است تا بتوانیم به‌صورت متمرکز، مشکل اشتغال این قشر را برطرف کنیم.

وی در ادامه از توسعه زیرساخت‌های ویژه بانوان در پارک‌های منطقه خبر داد و گفت: پارک «دوستان نرگس» یکی از فضاهای بسیار زیبا و کم‌نظیر منطقه ۱۸ است که شهروندان می‌توانند از آن بازدید کنند. همچنین بخشی از فضای مجموعه «کوثر» به این پارک اضافه خواهد شد تا یک مجموعه اختصاصی برای بانوان ایجاد شود.

به گفته شهردار منطقه ۱۸، در این مجموعه جدید، کارگاه‌های تولیدی و نمایشگاه‌های دائمی برای عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار و بانوان آسیب‌دیده منطقه پیش‌بینی شده است تا آنان بتوانند در فضایی امن و با آرامش به فعالیت اقتصادی بپردازند و محصولات خود را عرضه کنند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: اعتبار تکمیل این پروژه‌ها در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است و مدیریت شهری تلاش دارد با استفاده از منابع موجود و جلب مشارکت خیرین، گام‌های مؤثری در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی شهروندان منطقه ۱۸ بردارد.