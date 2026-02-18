سومین رویداد «مردمی شو» در استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر رویداد مردمی شو صبح چهار شنبه در آئین اختتامیه این رویداد در عسلویه اظهار کرد: رویداد مردمی شو که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود امسال نیز در قالب ۷۰ گروه و با حضور ۲۵۰ نفر از فعالان اجتماعی، جهادی و مردمی در استان بوشهر برگزار شد.

حجت‌الله پارمان با اشاره به اهداف این رویداد عنوان کرد: تلاش داریم تا ظرفیت‌های موجود در هسته‌ها و گروه‌های مردمی و جهادی استان بوشهر را شناسایی و این گروه‌ها را در راستای حل مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی توانمند کنیم.

وی افزود: همچنین ارتقای سطح فکری و علمی این گروه‌ها، حمایت از آنها و ایجاد پیوندهای میان گروه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی از دیگر اهداف مهم این رویداد است.

دبیر رویداد مردمی شو استان بوشهر یادآور شد: در مرحله اول رویداد، فراخوان عمومی برای گروه‌ها منتشر شد که در نتیجه ۷۲ گروه و حدود ۲۵۰ نفر در رویداد شرکت کردند.

وی ادامه داد: پس از ارزیابی و داوری، چهار گروه برتر انتخاب و تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های اجرایی به امضا رسید.

پارمان بیان کرد: در مرحله دوم، ۳۰ گروه به طور تخصصی آموزش دیده و با ارائه خدمات مستمر به پایداری و تقویت گروه‌های خود پرداخته و در سال جاری به سطح بالاتری از هماهنگی و همکاری رسیدند.

دبیر رویداد مردمی شو ۳ استان بوشهر گفت: در مرحله سوم ۱۵۰ گروه از مناطق مختلف استان بوشهر با حضور ۶۰۰ نفر در دوره‌های آموزشی شرکت کرده که پس از ارزیابی گروه‌ها ،۳۰ گروه به مرحله پایانی راه یافتند.

وی ادامه داد: امروز این گروه ها در منطقه شیرینو شهرستان عسلویه استان بوشهر به رقابت و ارائه طرح‌های خود پرداختند که از میان آنها، گروه‌های برتر پس از ارزیابی با دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران تفاهم‌نامه‌هایی به امضا رسانده و طرح‌هایشان وارد مرحله اجرایی شود.

آرمان ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم این رویداد، تغییر نگرش گروه‌ها از یک گروه خدماتی به گروه‌های مسئله‌محور است.

دبیر رویداد مردمی شو ۳ استان بوشهر بیان کرد: گروه‌هایی که امروز در حال رقابت هستند نه تنها به ارائه خدمات بلکه به حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی در مناطق خود می‌پردازند.

وی یادآور شد: طی سه سال گذشته، ۱۱ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و حمایت مالی از گروه‌های مختلف انجام شده است.

پارمان عنوان کرد: در این دوره پنج گروه برتر با تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به مرحله نهایی خواهند رسید و از تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌های مالی مختلف برخوردار خواهند شد.

دبیر رویداد مردمی شو ۳ استان بوشهر تاکید کرد: رویداد مردم شو علاوه بر اینکه ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی مردمی را تقویت می کند در تلاش است تا با ایجاد شبکه‌های پایدار و توانمند در سطح استان بوشهر، به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی این منطقه بپردازد و راه‌حل‌های نوین برای توسعه پایدار ارائه دهد،

محمد مجاور شیخان نیز در این آئین با بیان اینکه مردم صاحبان اصلی انقلاب و ولی‌نعمتان جامعه هستند، اظهار کرد: هر جا خدمت و مردم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند آن حرکت از ارزش و برکت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود و فعالان این عرصه باید به حضور در چنین مسیری افتخار کنند.

وی با اشاره به ضرورت تبیین صحیح مأموریت گروه‌های جهادی افزود: فعالیت جهادی به اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی نظیر ساخت جاده، پل یا مراکز درمانی نیست بلکه درک درست مسائل و تلاش برای حل مشکلات اساسی جامعه است.

شیخان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده جوانان در پیشبرد اهداف کشور تصریح کرد: تجربه سال‌های دفاع مقدس نشان داد که نیروی جوان، باانگیزه و امیدوار می‌تواند منشأ تحولات بزرگ شود از این‌رو لازم است برای جذب، سازماندهی و میدان دادن به نسل جوان در عرصه‌های جهادی برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.

وی همچنین بر لزوم تکریم پیشکسوتان و بهره‌گیری از تجربیات آنان تأکید کرد و گفت: استمرار و پویایی حرکت‌های مردمی در گرو پیوند تجربه و انگیزه است.

شیخان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ثبت و مستندسازی فعالیت‌های جهادی عنوان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و ابزارهای رسانه‌ای می‌تواند زمینه انتقال تجربیات، تولید محتوای اثرگذار و ایجاد گنجینه‌ای ارزشمند از دانش و خاطرات فعالان این حوزه را فراهم کند.