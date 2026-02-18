به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در نشست مجمع بسیجیان شهرستان دشتی اظهار کرد: از تمامی ظرفیت‌های موجود در شهرستان برای پیشرفت و آبادانی استفاده خواهیم کرد و در مسیر خدمت‌رسانی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم و در این راستا از ظرفیتی نظیر بسیج نیز می توان به نحو مطلوبی بهره گرفت.

وی با اشاره به رویکرد وفاق در کشور افزود: امروز وفاق، شعار نظام و دولت است و تنها با انسجام، اتحاد و همدلی می‌توانیم از مشکلات عبور کرده و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

فرماندار دشتی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان تصریح کرد: در حوزه کشاورزی، نیروگاه‌های خورشیدی و برخی بخش‌های دیگر، دشتی امروز به عنوان قطب استان و حتی جنوب کشور مطرح است و باید این ظرفیت‌ها تقویت و ارتقا یابد.

مقاتلی به شرایط کنونی کشور نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات دشمنان، محدودسازی توان دفاعی و موشکی ایران در کنار موضوع هسته‌ای است، در حالی که توان موشکی امروز کشور قابل مقایسه با گذشته نیست و جمهوری اسلامی بر سر توان دفاعی خود مذاکره نخواهد کرد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه اینگونه نیست که عنوان شود تنها ایران آسیب دیده است، رژیم صهیونیستی نیز در این مدت ضربات سنگینی متحمل شد.

اجرای طرح ملی مدیریت محله‌محور

مقاتلی با تأکید بر نقش نخبگان در توسعه شهرستان خاطرنشان کرد: با اتکا به ظرفیت‌های نخبگانی می‌توان مسیر پیشرفت را هموار کرد و در همین راستا به دنبال راه‌اندازی بنیاد نخبگان شهرستان هستیم و برگزاری دوره‌های آموزشی از جمله در حوزه هوش مصنوعی را در دستور کار داریم.

فرماندار دشتی خطاب به دستگاه‌های اجرایی گفت: طرح‌های پیشنهادی مطرح‌شده در جلسات باید به‌صورت جدی پیگیری و عملیاتی شود و در تدوین آن‌ها به اسناد بالادستی و برش شهرستانی توجه شود.

مقاتلی همچنین با اشاره به ظرفیت اقتصاد دریامحور افزود: در این حوزه باید طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی به‌عنوان یک ظرفیت بالقوه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اجرای طرح ملی مدیریت محله‌محور گفت: این طرح با جدیت دنبال می‌شود و انتظار داریم مجمع بسیجیان نیز با توجه به سوابق و تجارب قبلی خود در اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.