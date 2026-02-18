محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل برای سومین سال متوالی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری صدای افغان(آوا) نوشت: به دلیل عدم واگذاری کرسی به دولت سرپرست افغانستان و پرداخت نشدن حقعضویت سالانه، کابل برای سومین سال متوالی از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم ماند.
نمایندگان ۱۹۳ کشور جهان در سازمان ملل متحد حضور دارند و هر کشور صرفنظر از قدرت نظامی یا اقتصادی یک رأی برابر دارد.
بر اساس مقررات مالی سازمان ملل، کشورهایی که بدهی حقعضویت آنها از میزان تعیینشده فراتر رود بهطور موقت حق رأی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست میدهند.
افغانستان که از سال ۱۹۴۶ عضو این نهاد بینالمللی است اکنون بهدلیل عدم پرداخت حقعضویت سالانه که حدود ۲۰۰ هزار دلار برآورد میشود، مشمول این محدودیت شده است.
پس از سقوط دولت اشرف غنی در سال ۱۴۰۰، کرسی افغانستان در سازمان ملل هنوز به دولت طالبان واگذار نشده است.
