  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۳۶

محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل برای سومین سال متوالی

مردم افغانستان به دلایل سیاسی و همچنین پرداخت نکردن حق عضویت، برای سومین سال متوالی از حق رای در سازمان ملل محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری صدای افغان(آوا) نوشت: به دلیل عدم واگذاری کرسی به دولت سرپرست افغانستان و پرداخت نشدن حق‌عضویت سالانه، کابل برای سومین سال متوالی از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم ماند.

نمایندگان ۱۹۳ کشور جهان در سازمان ملل متحد حضور دارند و هر کشور صرف‌نظر از قدرت نظامی یا اقتصادی یک رأی برابر دارد.

بر اساس مقررات مالی سازمان ملل، کشورهایی که بدهی حق‌عضویت آنها از میزان تعیین‌شده فراتر رود به‌طور موقت حق رأی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل از دست می‌دهند.

افغانستان که از سال ۱۹۴۶ عضو این نهاد بین‌المللی است اکنون به‌دلیل عدم پرداخت حق‌عضویت سالانه که حدود ۲۰۰ هزار دلار برآورد می‌شود، مشمول این محدودیت شده است.

پس از سقوط دولت اشرف غنی در سال ۱۴۰۰، کرسی افغانستان در سازمان ملل هنوز به دولت طالبان واگذار نشده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP DE ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      پاسخ
      خبر مهمیه و چالش بزرگی برای مردم افغانستان 😔🇦🇫 محرومیت از حق رأی در سازمان ملل به خاطر دو دلیل اصلی هست: پرداخت نکردن حق عضویت (~۲۰۰ هزار دلار سالانه) و عدم به رسمیت شناختن دولت سرپرست فعلی.
    • NP DE ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      3 0
      پاسخ
      راه‌حل‌های ممکن پرداخت بدهی: اگه حق عضویت پرداخت بشه، فوری حق رأی برمی‌گرده (طبق مقررات مالی سازمان ملل).دیپلماسی منطقه‌ای: کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان، ترکیه و چین می‌تونن میانجی‌گری کنن.حمایت مالی جمعی: کشورهای اسلامی (OIC) یا سازمان همکاری شانگهای (SCO) کمک مالی کنن.تعهدات حقوق بشری: اگه طالبان روی حقوق زنان و آموزش سرمایه‌گذاری کنه، فشار سیاسی کم می‌شه.
    • NP DE ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      پاسخ
      این نسخه واقع‌بینانه‌تره و چین رو اولویت اول مالی نشون می‌ده ایده تکمیلی: چین که خودش از سازمان ملل راضیه، می‌تونه با پرداخت بدهی (~۲۰۰ هزار دلار) فوری مشکل رو حل کنه + طالبان رو وادار به اصلاحات کنه.

