صادقی: شهادت ملینا اسدی نماد مظلومیت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر،شامگاه سه‌شنبه معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور به همراه رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با حضور در منزل شهیده خردسال ملینا اسدی، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، حجت‌الاسلام صادقی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور به همراه دکتر کرمی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه، قادری‌فصیح معاون حل اختلاف دادگستری استان و هیئت همراه حضور داشتند و با خانواده این شهید سه‌ساله که در اغتشاشات اخیر به شهادت رسید، ابراز همدردی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در این دیدار اظهار داشت: شهادت این دختر معصوم دل همه مردم ایران را به درد آورد و تصویر مظلومیت ملت ایران را در برابر دشمنان آشکار ساخت. خون این کودک بی‌گناه وجدان‌های بیدار را متوجه حقیقت حوادث اخیر کرد و موجب رسوایی عاملان این جنایت شد.

وی افزود: ملت ایران خود را شریک غم این خانواده می‌دانند و همه مردم این کودک را فرزند خود می‌دانند و در این مصیبت با خانواده او همدل هستند و اجر و پاداش این صبر بزرگ نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود.

معاون قوه قضاییه با اشاره به جایگاه والای شهدا تصریح کرد: بر اساس روایات، شهدا شفاعت‌کنندگان روز قیامت‌اند و این شهید خردسال نیز موجب عزت و سربلندی خانواده خود در پیشگاه الهی خواهد بود.

صادقی همچنین بر لزوم رسیدگی به مشکلات خانواده شهید تأکید کرد و گفت: خدمت به خانواده‌های شهدا وظیفه همه مسئولان است و پیگیری مسائل و مطالبات این خانواده به‌ویژه موضوع اشتغال پدر شهید از سوی مسئولان استان در دستور کار قرار می‌گیرد.

در ادامه این دیدار، دکتر کرمی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه نیز با انجام چند تماس تلفنی با مسئولان ذی‌ربط، پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات خانواده این شهید را انجام داد و بر تسریع در رسیدگی به مطالبات آنان تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به حوادث اخیر اظهار داشت: باید نسبت به هدایت و مراقبت از نوجوانان و جوانان توجه جدی شود تا در دام جریان‌های انحرافی و خشونت‌آمیز گرفتار نشوند.

در پایان این دیدار، مسئولان قضایی ضمن دلجویی از خانواده شهیده خردسال ملینا اسدی، از مقام این شهید تجلیل کردند و بر استمرار پیگیری مشکلات و مطالبات این خانواده تأکید شد.