کاهش محسوس دما پس از گرمای بهاری در آذربایجان شرقی

یونس اکبرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس دادههای موجود، گرمای فرانرمالی که طی روزهای اخیر استان آذربایجان شرقی را تحت تأثیر قرار داده، تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد داشت و از نظر گستره و شدت، پدیدهای تثبیتشده محسوب میشود.
وی افزود: این وضعیت پایدار نخواهد بود و طی روزهای میانی و پایانی هفته آینده شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود؛ بهطوریکه شرایط جوی دوباره حالت سرد و زمستانی به خود میگیرد.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی با هشدار نسبت به تبعات نوسانات دمایی تأکید کرد: افزایش و سپس افت ناگهانی دما میتواند زمینهساز بروز خسارات نسبتاً گسترده به محصولات کشاورزی شود، بهویژه در روزهای پایانی هفته که احتمال آسیب به باغات و مزارع بیشتر است.
