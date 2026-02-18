  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۴۰

کاهش محسوس دما پس از گرمای بهاری در آذربایجان شرقی

تبریز-رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی از تداوم گرمای فراتر از نرمال تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: استان در ادمه با کاهش محسوس دما و بازگشت هوای سرد مواجه خواهد شد.

یونس اکبرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس داده‌های موجود، گرمای فرانرمالی که طی روزهای اخیر استان آذربایجان شرقی را تحت تأثیر قرار داده، تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد داشت و از نظر گستره و شدت، پدیده‌ای تثبیت‌شده محسوب می‌شود.

وی افزود: این وضعیت پایدار نخواهد بود و طی روزهای میانی و پایانی هفته آینده شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود؛ به‌طوری‌که شرایط جوی دوباره حالت سرد و زمستانی به خود می‌گیرد.

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی با هشدار نسبت به تبعات نوسانات دمایی تأکید کرد: افزایش و سپس افت ناگهانی دما می‌تواند زمینه‌ساز بروز خسارات نسبتاً گسترده به محصولات کشاورزی شود، به‌ویژه در روزهای پایانی هفته که احتمال آسیب به باغات و مزارع بیشتر است.

کد خبر 6752362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

