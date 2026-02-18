امام جمعه دشتی: مجمع بسیج باید قرارگاه حل مسائل شهرستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست صبح چهارشنبه در نشست مجمع بسیجیان شهرستان اظهار کرد: مجمع بسیج با بهرهگیری از کارگروههای ششگانه، بهصورت تخصصی مسائل و اولویتهای منطقه را بررسی کرده و پیشنهادات لازم را ارائه میدهد.
وی افزود: مجمع باید مشکلات شهرستان را احصا کرده، اولویتبندی کند و برای آنها راهکارهای عملیاتی ارائه دهد تا خروجی جلسات منجر به اقدام مؤثر شود.
امام جمعه دشتی با تقدیر از پیشنهادات ارائهشده در جلسه خاطرنشان کرد: پیشنهادات مطرحشده در این نشست ارزشمند و قابل تقدیر بود و لازم است این روند با جدیت ادامه یابد.
استفاده از ظرفیت نخبگان جوان
زاهدوست تأکید کرد: کارگروهها باید پس از چند ماه فعالیت، پروژههای مشخص و عملیاتی را تدوین و در مجمع ارائه کنند تا اقدامات شکل اجرایی به خود بگیرد.
وی بر استفاده از ظرفیت نخبگان جوان شهرستان در مجمع تأکید کرد و گفت: باید از توان و خلاقیت جوانان نخبه در مسیر حل مسائل بهرهمند شویم.
امام جمعه دشتی همچنین بر ایجاد پیوند واقعی میان مسجد، بسیج و مجمع تأکید کرد و افزود: این ارتباط میتواند موجب همافزایی بیشتر در حل مشکلات شود.
ضرورت انسجام در فعالیتها
وی با اشاره به ضرورت انسجام در فعالیتها گفت: جلسات مجمع بهصورت فصلی برگزار شود و گزارش عملکرد کارگروهها بهصورت مکتوب به مجمع ارائه گردد.
زاهدوست تهیه بستههای پیشنهادی برای طرحهای آماده را ضروری دانست و تصریح کرد: این بستهها باید جهت ارائه به مسئولان و تأمین اعتبار تدوین شود.
امام جمعه دشتی بر انعکاس عملکرد مجمع به مردم تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی شفاف اقدامات، موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد.
