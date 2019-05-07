پیشنهاد ویژه ایرانسل برای ماه مبارک رمضان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ایرانسل، مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۴۴۴۴* از تخفیف‌های ویژه اختصاصی خود برای دریافت خدمات مکالمه و اینترنت استفاده کنند.

محاسبه و اعمال تخفیف مکالمه از طریق شماره‌گیری #۴۴۴۴* بر اساس ترافیک شبکه و به‌صورت هوشمند انجام می‌شود، بنابر این در ساعت‌ها و مکان‌های مختلف، مشترکان تخفیف‌های مختلفی دریافت خواهند کرد.

ایرانسل به عنوان اپراتور پیشرو در کسب رضایت مشتری این امکان را فراهم کرده است تا تمامی مشترکان بتوانند با توجه به زمان و مکان خود خدمات اختصاصی ویژه‌ای دریافت کرده و هزینه‌های خود را مدیریت کنند.

تخفیف‌های ویژه ایرانسل برای ماه مبارک رمضان از روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸ تا پایان این ماه مبارک در دسترس است.