به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی گفت: دشمن صهیونیستی غیرنظامیان را در غزه هدف قرار داد تا مقاومت را تحت فشار قرار دهد. آنچه در غزه اتفاق افتاد، مانوری جهت آمادگی برای نبرد بزرگ با دشمن است که قطعاً آن را خواهیم دید.

وی ادامه داد: توافقاتی بین گروه‌های فلسطینی حاصل شده در رابطه با واکنش فوری به تجاوزات رژیم صهیونیستی. ما همراه با جنبش حماس در قاهره بودیم و تصمیم مشترکی برای فعال‌سازی اتاق عملیات مشترک گروه‌های مقاومت برای پاسخ به تجاوزات دشمن اتخاذ کردیم.

النخاله افزود: هرگز اجازه نمی‌دهیم دشمن معادلات جدیدی را بر ما تحمیل کرده و خانه‌های شهروندان فلسطینی را بمباران کند بدون اینکه پاسخی دریافت کند. اگر درگیری‌ها ادامه پیدا می‌کرد، تنها چند ساعت بعد تمامی شهرهای اسرائیلی از جمله تل آویو را بمباران می‌کردیم.

وی افزود: تظاهرات بازگشت متوقف نخواهد شد و رژیم صهیونیستی باید به تفاهمات حاصل شده در قاهره پایبند باشد. پایبندی رژیم صهیونیستی به تفاهمات حاصل شده موجب شد تا ما هم با توقف درگیری‌ها موافقت کنیم.

النخاله ادامه داد: اصلی‌ترین خواسته ما در مرحله کنونی، لغو محاصره و توقف تجاوزات علیه تظاهرات بازگشت است. پیش‌بینی ما این است که به سبب تلاش‌ها برای خلع سلاح مقاومت در غزه، تابستان امسال جنگ اتفاق بیفتد.

وی گفت: تلاش‌هایی که انجام می‌شود، در راستای سیطره بر نوار غزه و خلع سلاح مقاومت است. ما به عنوان جریان مقاومت در غزه، مقتدرانه و با آمادگی کامل هر تجاوز و حمله‌ای را علیه غزه پاسخ می‌گوئیم.

وی افزود: ما همیشه با جمهوری اسلامی ایران و حزب الله در ارتباط بوده‌ایم و با رهبران این حزب دیدار می‌کنیم. مسئله اسرای فلسطینی در رأس اولویت‌های ما قرار دارد. از قطر به خاطر کمک مالی به نوار غزه تشکر می‌کنیم