به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال پرده‌ای از ابهامات پیرامون پرونده شرط بندی محسن فروزان را کنار زد و گفت: همسر محسن فروزان مؤسسه شرط بندی داشته و به همین دلیل به کمیته اخلاق احضار و این کمیته محسن فروزان را موقتاً یک ماه ممنوع الکار کرده تا بررسی‌های نهایی انجام شود.

تاج همچنین گفته بود که بخش‌های حقوقی فدراسیون فوتبال و سایر نهادها در حال بررسی بیشتر این موضوع هستند.

مرتضی تورک رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‌های مطرح شده درباره محرومیت محسن فروزان از تمام میادین فوتبالی گفت: رأی مربوط به این پرونده را هفته آینده اعلام می‌کنیم. قبل از آن هرگونه گمانه زنی را قبول نداریم و هرچه که باشد را تکذیب می‌کنیم.

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از صحبت درباره روند رسیدگی به این پرونده امتناع و توضیحات لازم را به بعد از اعلام رأی موکول کرد.