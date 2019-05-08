عدم تشکیل حکومت اقلیم کردستان عراق بعد از ۷ ماه از انتخابات

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- حلیمه ملایی: مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان عراق و رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) اواخر فروردین ماه در حین بازدید از نمایشگاه کتاب اربیل، هشدار داد کە پارتی حتی یک لحظە دیگر تعلل در تشکیل حکومت اقلیم کردستان را از هیچ حزبی قبول نمی‌کند و در صورت تأخیر بیشتر، یک جانبە اقدام بە تشکیل کابینە دولت نهم اقلیم خواهد کرد.

نچیروان بارزانی معاون حزب بارزانی کە پیروز انتخابات سپتامبر سال گذشتە اقلیم کردستان بود، بە فاصلە چند هفتە از این تهدید بارزانی، روز شنبە ۱۴ اردیبهشت بعد از نشست‌های جداگانە با اتحادیە میهنی (یکیتی) و جنبش تغییر در شهر سلیمانیە، اعلام کرد سە حزب برندە انتخابات بە توافقات مقدماتی برای تشکیل کابینە نهم حکومت اقلیم کردستان دست پیدا کردەاند.

اتحادیە میهنی، رقیب دیرینە حزب بارزانی، بە دلیل چند صدایی و اختلافات عمیق جناح هیرو ابراهیم احمد (همسر جلال طالبانی رهبر فقید حزب) و پسران طالبانی و جناح برهم صالح و کوسرت رسول علی (معاونان اتحادیە میهنی)، مطالبات واحدی برای مشارکت در حکومت آیندە اقلیم نداشتند و پارتی از این نکتە بسیار خوب استفادە و از موضع قدرت با آنها مذاکرە کرد.

نهایتاً اتحادیە میهنی با پافشاری برای تصاحب وزارت پیشمرگ و یا پست امنیتی معاون ریاست اقلیم کردستان و عدول از بعضی خواستە ها برای مشارکت در کابینە نهم اقلیم کردستان اعلام آمادگی کرد.

اما جنبش تغییر نیز مطالباتی از این دست داشت کە با رایزانی های سە جانبە بە این توافق دست یافتند کە رئیس اقلیم تنها دو معاون داشتە باشد یکی از اتحادیە میهنی و دیگری از جنبش تغییر و در آیندە خود او مشخص کند کدام معاون پست امنیتی و نظامی و دیگری پست اداری بر عهدە بگیرد (پست نظامی برای هر حزبی مهمتر است و هر دو حزب خواهان آن هستند).

اگرچە طبق گفتەهای نچیروان بارزانی، توافقات نشست سلیمانیە مورد تأیید و رضایت هر سە طرف مشارکت کنندە در حکومت اقلیم است، اما مشکلات عدیدەای برای تشکیل کابینە جدید گریبان گیر پارتی شدە است.

گفتنی است خانوادە بارزانی طی دو دهە گذشتە سعی بر آن داشتە اند کە اختلافات ریشەای میان نچیروان (برادرزادە و داماد مسعود بارزانی) و مسرور (پسر مسعود بارزانی) را بر سر قدرت و اختیارات در اقلیم کردستان، پنهان کنند. اما گاهاً نشانەهای این اختلافات از سوی نزدیکان بە بیرون از مجموعە امنیتی آنها درز می‌کند.

در شرایط کنونی اختلافات نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی بر سر تقسیم اختیارات پست‌های نخست وزیری اقلیم و ریاست اقلیم، بسیار شدیدتر از گذشتە شدە است. تا جایی کە شخص مسعود بارزانی تا کنون نتوانستە است هر دو طرف را بە تشکیل کابینە جدید وادار کند.

سناریوهای مطرح شدە از سوی کارشناسان مسائل سیاسی عراق بر این محور است کە، نچیروان بارزانی خواهان سرپرستی وزارت داخلە و وزارت منابع طبیعی و شورای امنیت و همچنین منصب ریاست اقلیم کردستان با اختیارات زمان مسعود بارزانی است.

مطالبات نچیروان برای نظارت و کنترل بر نیروهای مسلح اقلیم، از جملە؛ نیروهای پیشمرگ و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و ریاست قوای مسلح اقلیم کردستان و همچنین کنترل منابع و درآمدهای نفتی از طریق سرپرستی وزارت منابع طبیعی، بە شدت مسرور بارزانی را نگران کردە است.

شواهد دال بر آن است کە اختلاف درون حزبی برای تصاحب پست ریاست شورای امنیت اقلیم و اختیارات و قدرت بسیار زیاد این شورا و همچنین در اختیار بودن منابع و درآمدهای نفتی اقلیم کردستان، دلایل تشکیل نشدن کابینە نهم حکومت اقلیم کردستان است.

مسرور پسر ارشد مسعود بارزانی پیشتر دبیر شورای امنیت اقلیم بود و این شورا نیز تحت کنترل و نظارت رئیس اقلیم کردستان یعنی پدر وی فعالیت می‌کرد.

اکنون مسرور بارزانی بە هیچ عنوان حاضر بە پذیرش این تغییر نیست کە در کابینە جدید این نهاد امنیتی تحت نظارت و کنترل عموزادە او یعنی نچیروان بارزانی باشد.

مسرور بارزانی خواهان این است کە شورای امنیت اقلیم تحت نظارت نخست وزیر آیندە یعنی خود وی فعالیت کند (شورای امنیت اقلیم کردستان دارای بودجە بدون محدویت است و بە هیچ کس یا نهادی بە جز شخص رئیس اقلیم پاسخگو نیست و پارلمان کردستان هم اجازە تفحص از این شورا را ندارد.)

جناح مسرور بارزانی در حزب پارتی تاکید دارند کە پست ریاست اقلیم کردستان بعد از مسعود بارزانی باید بە صورت تشریفاتی و فاقد قدرت و اختیار باشد و در مقابل جناح نچیروان بارزانی خواهان اختیارات و قدرت بسیار بیشتر هستند.

در نتیجە این اختلافات شدید بعد از گذشت ۷ ماه هنوز نچیروان بارزانی حاضر نیست دولت اقلیم را تحویل دهد و مسرور بارزانی هم بە عنوان نخست وزیر جدید تلاشی برای تشکیل کابینە جدید نکردە است.