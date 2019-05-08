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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۴۲

رئیس کمیسیون دفاعی پارلمان آلمان:

اروپا با برخورد نظامی آمریکا مخالفت کند

اروپا با برخورد نظامی آمریکا مخالفت کند

رئیس کمیسیون خلع سلاح پارلمان آلمان در صفحه توئیتر خود با اشاره به اعلام تصمیم امروز تهران در خصوص کاهش تعهدات به توافق هسته ای نوشت: اروپا باید با هر اقدام غیرمتعارف آمریکا مخالفت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میشائیل هون» رئیس کمیسیون دفاعی و خلع سلاح پارلمان آلمان در صفحه توئیتر خود در واکنش به اعلام تصمیم امروز ایران در خصوص کاهش سطح تعهدات به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ نوشت: اوضاع خیلی مساعد نیست.

وی در ادامه نوشت: از اروپایی‌ها می‌خواهم تا در برابر هرگونه اقدام غیر متعارف (اقدام نظامی) مخالفت و ایستادگی کند.

گفتنی است «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران در سخنانی از کاهش تعهدات تهران به توافق هسته‌ای خبر داد و خاطرنشان کرد که از امروز فروش «اورانیوم غنی‌شده» و «آب سنگین» متوقف می‌شود.

کد مطلب 4611728
شقایق لامع زاده

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