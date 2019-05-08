اروپا با برخورد نظامی آمریکا مخالفت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «میشائیل هون» رئیس کمیسیون دفاعی و خلع سلاح پارلمان آلمان در صفحه توئیتر خود در واکنش به اعلام تصمیم امروز ایران در خصوص کاهش سطح تعهدات به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ نوشت: اوضاع خیلی مساعد نیست.

وی در ادامه نوشت: از اروپایی‌ها می‌خواهم تا در برابر هرگونه اقدام غیر متعارف (اقدام نظامی) مخالفت و ایستادگی کند.

گفتنی است «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران در سخنانی از کاهش تعهدات تهران به توافق هسته‌ای خبر داد و خاطرنشان کرد که از امروز فروش «اورانیوم غنی‌شده» و «آب سنگین» متوقف می‌شود.