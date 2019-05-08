به گزارش خبرنگار مهر، بابک احمدی امروز چهارشنبه در نشست تشکیل اداره کل راه آهن کرمانشاه و توسعه راه آهن منطقه که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، با بیان اینکه استان کرمانشاه برای راه اندازی دهکده لجستیک در نظر گرفته شده است، گفت: البته این کار ممکن است طول بکشد و تا آن زمان می‌توانیم از حمل و نقل ترکیبی استفاده کنیم.

وی همچنین از راه اندازی پایانه ترانزیت سوخت غرب کشور در استان کرمانشاه خبر داد و افزود: به این ترتیب سوختی که از کشور عراق به هریک از استان‌های مرزی وارد می‌شود، به این پایانه وارد شده و از طریق خط ریلی استان به بنادر جنوبی از جمله بندر امام (ره) منتقل می‌شود.

احمدی در بخش دیگری از سخنانش خطوط ریلی را برای حجم کم بار مناسب ندانست و یادآور شد: برای حمل بار کمتر از ۳۰۰ هزار تن باید دهکده لجستیک راه اندازی شده که بار از طریق زمینی به این مراکز حمل و سپس توسط خطوط ریلی جابجا شود.

معاون بهره برداری و بازرگانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: در حمل و نقل بار توسط قطار می‌توانیم حدود ۱۵۰۰ تن را جابجا کنیم لذا باید بتوانیم از این موقعیت راه آهن حداکثر استفاده را ببریم.

وی همچنین ابراز داشت: حمل و نقل بار بیشتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن نیز به یک خط آنتنی نیاز دارد لذا در استان کرمانشاه ۶ خط آنتنی پیش بینی شده است که لازم است جهت راه اندازی آنها بخش خصوصی وارد عمل شود.

معاون بهره برداری و بازرگانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: به این منظور ۲ سرمایه گذار را اعلام آمادگی کرده‌اند و در صورت رفع محدودیت‌های قانونی کار شروع خواهد شد.