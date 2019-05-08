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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۴۵

معاون بهره برداری راه آهن کشور خبر داد:

راه‌اندازی پایانه ترانزیت سوخت غرب کشور در کرمانشاه

راه‌اندازی پایانه ترانزیت سوخت غرب کشور در کرمانشاه

کرمانشاه- معاون بهره برداری و بازرگانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی پایانه ترانزیت سوخت غرب کشور در استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک احمدی امروز چهارشنبه در نشست تشکیل اداره کل راه آهن کرمانشاه و توسعه راه آهن منطقه که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، با بیان اینکه استان کرمانشاه برای راه اندازی دهکده لجستیک در نظر گرفته شده است، گفت: البته این کار ممکن است طول بکشد و تا آن زمان می‌توانیم از حمل و نقل ترکیبی استفاده کنیم.

وی همچنین از راه اندازی پایانه ترانزیت سوخت غرب کشور در استان کرمانشاه خبر داد و افزود: به این ترتیب سوختی که از کشور عراق به هریک از استان‌های مرزی وارد می‌شود، به این پایانه وارد شده و از طریق خط ریلی استان به بنادر جنوبی از جمله بندر امام (ره) منتقل می‌شود.

احمدی در بخش دیگری از سخنانش خطوط ریلی را برای حجم کم بار مناسب ندانست و یادآور شد: برای حمل بار کمتر از ۳۰۰ هزار تن باید دهکده لجستیک راه اندازی شده که بار از طریق زمینی به این مراکز حمل و سپس توسط خطوط ریلی جابجا شود.

معاون بهره برداری و بازرگانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: در حمل و نقل بار توسط قطار می‌توانیم حدود ۱۵۰۰ تن را جابجا کنیم لذا باید بتوانیم از این موقعیت راه آهن حداکثر استفاده را ببریم.

وی همچنین ابراز داشت: حمل و نقل بار بیشتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن نیز به یک خط آنتنی نیاز دارد لذا در استان کرمانشاه ۶ خط آنتنی پیش بینی شده است که لازم است جهت راه اندازی آنها بخش خصوصی وارد عمل شود.

معاون بهره برداری و بازرگانی راه آهن جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: به این منظور ۲ سرمایه گذار را اعلام آمادگی کرده‌اند و در صورت رفع محدودیت‌های قانونی کار شروع خواهد شد.

کد مطلب 4612016

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