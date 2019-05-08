تهدید ایران به اقدامات آتی در خصوص برجام قابل توجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «کلسی داونپورت» مدیر خلع سلاح انجمن کنترل سلاح آمریکا با انتشار چند پیام در توئیتر به اقدام ایران در کاهش سطح تعهدات خود در برجام واکنش نشان داد و نوشت: هرگونه نقض برجام مایه نگرانی است اما نقض این محدودیت‌ها چیزی فراتر از ریسک اشاعه (تکثیر سلاح‌های هسته‌ای) را دارد. در کوتاه مدت این گام‌ها بطور مشخص موجب افزایش توانایی ایران برای بازسازی برنامه هسته‌ای نظامی و کوتاه کردن زمان ساخت بمب نمی‌شود.

وی در ادامه این پیام نوشت: گام‌هایی که ایران تهدید کرده در صورت عمل نکردن ۵ کشور حاضر در برجام به تعهداتشان در خصوص بهره مند شدن ایران از منافع برجام بر می دارد، بسیار قابل توجه هستند. از سرگیری فعالیت در راکتور اراک بر اساس طراحی اولیه می‌تواند پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را تأمین کند. از سرگیری غنی سازی در سطح بالا نیز مدت زمان لازم برای ساخت بمب را کوتاه‌تر می‌کند.

داونپورت در ادامه می‌نویسد: تصمیم ایران برای نقض برجام برای فشار بر اروپا، روسیه و چین برای برداشتن گام‌های بیشتر برای دادن منافع برجام به ایران مشکل ساز است اما تعجب‌آور نیست. کمپین سیستماتیک دولت ترامپ برای محروم کردن ایران از هرگونه بهره‌ای از برجام تهران را وادار به اتخاذ این تصمیم کرده است.

وی در پایان می‌نویسد: امیدوارم که اتحادیه اروپا، روسیه و چین بتوانند با ایران همکاری کنند تا تهران را از دست زدن به اقداماتی که موجب بروز بحران هسته‌ای در منطقه می‌شود باز دارند.