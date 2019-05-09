چینی ها از فیلم لبنانی استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با وجود اینکه فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» هنوز به عنوان فیلم برتر بدون رقیب چین باقی مانده و آنجا توانسته ده‌ها رکورد باکس‌آفیسی را بشکند و چند روز پس از اکرانش تبدیل به موفق‌ترین فیلم خارجی در تاریخ این کشور بشود، آغاز این آخر هفته فیلم لبنانی «کفرناحوم» شگفتی ساز شد زیرا توانست تقریباً یک سال پس از نخستین اکرانش در فستیوال فیلم کن تبدیل به یکی از موفق‌ترین‌ها در بازار چین بشود.

فیلم «پایان بازی» در آخر هفته‌ای که گذشت ۶۴ میلیون دلار دیگر در چین کسب کرد و به این ترتیب فروش کل خود را در این کشور به ۵۷۹ میلیون دلار رساند. از طرف دیگر «کفرناحوم» روز دوشنبه بیست‌ونهم آوریل اکران شد. این همان روزی است که «انتقام‌جویان» داشت پنج‌روز اولین آخر هفته خیره‌کننده خود را به پایان می‌رساند و با این حال هنوز سهم بازارش از ۸۷ درصد پایین‌تر نیامده بود.

این فیلم که به زبان‌های عربی و امهری فیلمبرداری شده، طی سه روز آخر هفته ۱۲.۵ میلیون دلار کسب کرد که همان موقع بیش از چهار برابر انتظارهای اولیه بود. انتظار می‌رفت این فیلم تنها ۳ میلیون دلار در چین بفروشد. اما بعد از پنج روز فروش بالای غیرمنتظره که ظاهراً دلیل اصلی آن هم تبلیغات دهان به دهان مردمی بوده، موجب شد تا این فیلم محبوب فستیوال‌ها بتواند بیش از ۵۰ میلیون دلار (برابر ۳۳۸ میلیون رنمینبی چین) بفروشد که بیش از فروش فیلم ابرقهرمانی «شزم!» در چین است.

با وجود اینکه در چین حدود ۹ دقیقه از فیلم حذف شده، «کفرناحوم» هنوز در سراسر پلتفرم‌های اصلی نقد فیلم چینی یعنی مائویان، تائو پیائوپیائو و دوبان به ترتیب نمره‌های ۹.۴، ۹.۱ و ۸.۹ از ۱۰ را کسب کرده است.

«کفرناحوم» جایزه هیأت داوران فستیوال فیلم کن سال گذشته را از آن خود کرد و در بخش بهترین فیلم خارجی زبان هم نامزد دریافت جایزه اسکار و هم نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شد.

پشت «انتقام‌جویان» و «کفرناحوم» فیلم کمدی رمانتیک چینی «همیشه دلم برائت تنگ است» توانست در رتبه سوم قرار بگیرد. این فیلم چهارشنبه هفته گذشته اکران شد و ۴.۴ میلیون دلار فروخت. فیلم انیمیشن «پارک شگفتی» ساخته پارامونت ۱.۶ میلیون دلار فروخت و چهارم شد.

دیگر فیلم موفق فستیوال کن یعنی «دله دزدها» که یک فیلم ژاپنی برنده جایزه نخل طلاست هم عملکرد خوبی در چین داشت. این فیلم ۱۴ میلیون دلار فروخت و بسیار بهتر از فروش ۳.۳ میلیون دلاری خود در ایالات متحده کار کرد.