افزایش توجه مؤمنان به زندگی دینی آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، مرتن هوجسگارد که درباره دین آنلاین مطالب بسیاری منتشر کرده اظهار می دارد: مکانیسم قدیمی مراجع دینی درحال تغییر است. اکنون میلیونها نفر از مؤمنان برای مطرح کردن پرسشهای خود درباره خدا، دین و آداب دینی به اینترنت مراجعه می کنند.

برای مثال میلیونها نفر از مسلمانان برنامه دعاهای روز و صدای قرائت قرآن کریم را دانلود می کنند.

مسیحیان، هندوها، یهودیان، بودیستها، سیکها و مردم ادیان دیگر به پایگاههای اینترنتی مختلف مراجعه کرده نیایش و مراقبه می کنند.

هوجسگارد اظهار می دارد: نخستین موج از دین آنلاین در سال 1990 شکل گرفت که این امر محفل تازه ای را برای دینداران فراهم کرد. درحال حاضر حدود 200 میلیون پایگاه اینترنتی وجود دارند که به موضوعات خداوند و دین می پردازند، درحالی که این تعداد در سال 1999 به 14 میلیون وب سایت می رسید.

برای بسیاری از عابدان سایبر، زندگی دینی آنلاین جای حضور سنتی آنها در کلیساها، معابد و کنیسه ها را پر کرده است. برای مثال سیکها در نیایشگاه مجازی که از لحاظ گرافیکی به معابد سیکهای هندوستان شباهت دارد جمع می شوند.

هندوئیسم را در زمینه دین آنلاین می توان پیشگام سایر ادیان دانست. در یکی از پایگاههای اینترنتی هندوها جمله ای به نقل از یک راهب هندو آمده است که می گوید: اگر بخواهید نذورات و قربانیهای خود را ارائه دهید، خدا می پذیرد، حتی اگر این پیشکشها در اینترنت صورت گیرند.

هندوهایی که در ایالات متحده و اروپا زندگی می کنند در خانه های خود به صورت آنلاین نیایشهای صبحگاهی هندوها درمعابد را تماشا می کنند.

کومودینی کوماراراجاه که هشت سال پیش از هندوستان به لندن نقل مکان کرد اکنون در میان میلیونها هندوئی است که زندگی دینی آنلاین را برای خود انتخاب کرده اند. وی در خانه و در معبد کوچکی در جنوب لندن نیایش می کند و آرزو دارد که در معابد باستانی هندوستان به انجام آداب دینی خود بپردازد. هنگامی که کوماراراجاه از وجود پایگاه اینترنتی که خدمات و محصولات هندو ارائه می دهند مطلع شد به آنجا مراجعه کرد و از آن پس تاکنون هر ماه مجموعه نیایشهای دوازده ماه خود را دریافت می کند.