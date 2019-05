حجت الاسلام موسوی رئیس پژوهشکده باقرالعلوم شد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور حکمی حجت‌الاسلام سید علی موسوی را به‌عنوان رئیس پژوهشکده باقرالعلوم (سلام‌اللّه‌علیه) منصوب کرد. متن حکم انتصاب به شرح زیراست؛

نظر به خط سیر تحولی سازمان تبلیغات اسلامی، هم‌قدم با گام دوم انقلاب و نیز متناسب با مأموریت‌های محوله از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، همچنین با توجه به اهمیت روزافزون امر پژوهش در هر رویکرد جدی و تحولی، جنابعالی را که دارای فضل و سوابق علمی و پژوهشی حکمی و فقهی ناظر به عینیت نیازهای جامعه انقلابی در پژوهشکدة باقرالعلوم (سلام الله علیه) و دیگر مراکز علمی پژوهشی معتبر می‌باشید، به عنوان «رئیس پژوهشکده باقرالعلوم (سلام الله علیه)» منصوب می‌کنم.

اهم انتظارات از پژوهشکده در دروان جدید مدیریتی آن، به شرح ذیل است:

تولید محتوا مبتنی بر پیام تبلیغی منتخب سازمان و براساس نیازهای مبلغین در همه سطوح و اقشار

تولید، تدوین، بسط محتوایی و امتدادبخشی مکتب امام (رحمة الله علیه) با تمرکز بر نیازهای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

پژوهش حول اهم مسائل حوزه فرهنگ، سبک زندگی و عرصه‌های اجتماعی، براساس نظام اولویت‌های سازمان

پژوهش بر روی مسئله‌های اولویت‌دار زنجیره تبلیغ

پژوهش و تولید محتوا در محورهای مورد تهاجم دشمن یا نحله‌های انحرافی

حمایت از گروه‌ها و جریان‌های خرد پژوهشی مردمی

رصد و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های ارزشمند حوزه مقدّسه علمیه

امید آنکه با توکل به خداوند منان و توسل به عنایات حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) و با توجه قرار دادن نظام اندیشه اسلام ناب و اولویت‌های رهبر فرزانه انقلاب در همه اقدامات، در انجام وظایف و مأموریت‌های محوله، مؤید و موفق باشید؛ ان‌شاءالله.

در اینجا لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های خدومانه برادر گرانقدر، جناب آقای دکتر قشقایی که در این سنگر به انجام وظیفه و خدمت صادقانه مشغول بوده‌اند، تشکر و قدردانی کنم.

محمد قمی

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ هجری شمسی

۵ رمضان المبارک ۱۴۴۰ هجری قمری

در ادامه مروری بر سوابق حجت الاسلام و المسلمین سید علی موسوی می‌آید؛

سوابق علمی

اساتید:

آیت الله العظمی شبیری زنجانی

آیت الله سید کاظم حائری

آیت الله سید احمد مددی

آیت الله شیخ صادق لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان پناه

تدریس:

استاد سطوح عالی فقه و اصول (کفایه الاصول، مکاسب) و جریان‌شناسی حدیثی از سال ۱۳۸۴

استاد دروس معقول

استادیار درس خارج فقه

سوابق پژوهشی-اجرایی:

مدیر پژوهشکده تمدن توحیدی

مدیر گروه پروژه سبک زندگی پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام (۹۰-۸۷)

طراح دوره فقه فرهنگ مرکز جامع علوم اسلامی

پژوهش در فقه اقتصادی از ۸۴-۸۶

با موضوعاتی همچون: سیاست‌های اقتصادی اسلامی در زمین، زکات در اوراق مالی، بررسی تطبیقی نظام مالیات اسلامی و نظام مالیات غربی، همکاری با پژوهشکده قدر در تدوین بسته توازن اجتماعی بخش اقتصادی برنامه پنجم توسعه و تدوین بسته عملیاتی اصلاحات ذیل اصل ۴۴

پژوهشگر حوزه میان رشته‌ای علوم اجتماعی و اندیشه فلسفی از ۸۷ تا کنون

با تحقیقاتی همچون نحوه وجود زندگی، نحوه وجود سبک زندگی، روش شناسی تولید علوم انسانی اسلامی از فلسفه اسلامی (مقاله در همایش روز جهانی فلسفه ۲۰۱۰) و همکاری در تدوین کتاب «نحوه وجود فرهنگ» اثر استاد یزدان پناه، منطق رهبری اجتماعی با تطبیق بر تاریخ رهبری انقلاب و پس از آن (دوران رهبری امام خمینیرحمه الله علیه و آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی)

ارتباطات علمی با مراکز بین المللی:

آشنا با سه زبان اسپانیولی، انگلیسی، عربی و ارائه مقاله در کنفرانس‌ها و ژورنال‌های بین المللی در اسپانیا، کانادا، ترکیه، قطر، لبنان، تونس و...

به عنوان نمونه مجموعه مقالات کنفرانس یا ژورنال خارجی در سال ۹۷:

۱ مقاله اسپانیولی به عنوان میهمان ویژه کنفرانس بین المللی ابن عربی (مورسیا- اسپانیا ۲۰۱۸)

Unidad y gradualidad de la existencia en el pensamiento de Ibn Al-Arabi y Mula Sadra Shirazí, VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL IBN ARABI: HIMMA, LA FUERZA CREADORA, MURCIA ۲۰۱۸

۲ مقاله انگلیسی ژورنال دانشگاه قطر (دوحه – قطر ۲۰۱۹)

The future of the clerical administration and religious- political field of Iran, “Iran After Khamenei: Possible Scenarios”, Ibn Khaldon Center for Humanities and Social Sciences, Qatar university, ۲۰۱۹

۳ مقاله انگلیسی به عنوان میهمان ویژه کنفرانس مرکز مطالعات الجزیرة قطر (دوحه - قطر ۲۰۱۸)

Peace in Persian Gulf and the unbalanced actors,Iran ahead of ۲۰۱۹: internal and external challenges, Aljazeera center for study, ۲۰۱۸

۴ لکچر انگلیسی به عنوان میهمان پارلمان ادیان (تورنتو- کانادا ۲۰۱۸)

Love, Solidarity, Struggle for justice, Introducing Arbaeen as an example,

Lecture in Parliament of the world’s religions ۲۰۱۸, Toronto Canada

۵ لکچر انگلیسی به عنوان میهمان پارلمان ادیان (تورنتو- کانادا ۲۰۱۸)

‎ The solidarity of religions against religious violence, Lecture in Parliament of the world’s religions ‎‏۲۰۱۸‏‎, Toronto canada

۶ مقاله عربی به عنوان میهمان کنفرانس مرکز مطالعات ابن خلدون (مشترک بین ترکیه و قطر ۲۰۱۹)

قومیات الشرق الأوسط بین الحضارة المشترکة وإشکالیة الهویة، مؤتمر التعدد القومی فی الشرق الأوسط نحو إطار حضاری مشترک، معهد إبن خلدون للعلوم الإنسانیه و الإجتماعیة، قطر-ترکیا ۲۰۱۹

۷ مقاله عربی به عنوان میهمان کنفرانس مرکز مطالعات ابن خلدون (مشترک بین ترکیه و قطر ۲۰۱۹)

العلاقات المنهجیة بین مصادر الفهم فی إنشاء المفاهیم، مؤتمر منهجیة البحث فی المفاهیم و المصطلحات فی العلوم الإجتماعیة و الشرعیة، قطر-ترکیا ۲۰۱۹

۸ مقاله عربی به عنوان میهمان کنفرانس مصر و ایران بین دو انقلاب (ایران ۲۰۱۸)

المشروع الفکری والثقافی للثورة الإسلامیة فی إیران، مؤتمر مصر و إیران بین الثورتین، التجارب و الآفاق، معهد دراسات الحضارة التوحیدیة بالتعاون المعهد المصری للدراسات، إیران ۲۰۱۸

۹ مقاله عربی به عنوان میهمان کنفرانس ماهیت اسرائیل و امت اسلامی (لبنان ۲۰۱۸)

رویة مشترکة لنهوض الأمة و تحدید أولویاتها العملیة فی المواجهة، مؤتمر الوجود الإسرائیلی و الأمة الإسلامیة، معهد الحضارة التوحیدیة بمشارکة معهد الجسور، لبنان ۲۰۱۸