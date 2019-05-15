افزایش ابر طی ۳ روز آینده در قم/دما افزایش تدریجی دارد

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هوای قم طی سه روز آینده در قم صاف در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و بارش پراکنده باران در پاره‌ای از نقاط خواهد بود.

وی گفت: حداقل دمای هوای امروز ۱۷ درجه و حداکثر دمای هوا ۳۳ درجه، حداقل دمای هوای قم در روز پنجشنبه ۱۶ درجه و حداکثر دمای هوا ۳۴ درجه و حداقل دمای هوای قم در روز جمعه ۱۵ درجه و حداکثر دمای هوا ۳۵ درجه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم عنوان کرد: سرعت وزش باد طی سه روز آینده بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شمالی خواهد بود.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارش باران شب گذشته در وسف با ۱۰ میلی متر بارندگی بوده است، افزود: میزان بارش باران در دستجرد یک و چهار دهم میلی متر، کهک ۶ دهم میلی متر و راهجرد هفت میلی متر بوده است.

ترابیان بیان کرد: هوای قم در روزهای پایانی هفته افزایش تدریجی خواهد داشت.