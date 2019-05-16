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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۲۰

با کارشکنی سفارت انگلیس؛

تکواندوکار آذربایجان شرقی از شرکت در مسابقات جهانی بازماند

تکواندوکار آذربایجان شرقی از شرکت در مسابقات جهانی بازماند

تبریز – تکواندوکار آذربایجان شرقی با کارشکنی سفارت انگلیس در صدور روادید، از شرکت در مسابقات جهانی منچستر بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم حسینی تکواندوکار آذربایجان شرقی و عضو تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران با کارشکنی سفارت انگلیس و عدم صدور ویزا، از شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در منچستر انگلیس باز ماند.

میرهاشم حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: یکی از بازیکنان انگلیسی هم رنکینگ من بود و از لحاظ فنی نخواستند من هم در این مسابقات شرکت کنم چرا که کسب سهمیه المپیک برای آنها بسیار مهم است.

وی افزود: فدراسیون تکواندو ایران مکاتبات بسیاری با کشور انگلیس صورت داد اما ویزای بنده صادر نشد.

عضو تیم ملی تکواندو ایران تاکید کرد: یک هفته منتظر ماندم تا ویزایم صادر شود و با اعضای تیم ملی نرفتم و در ایران ماندم، امروز نیز آخرین مهلت بود، حتی حاضر بودم که امشب به انگلیس رفته و فردا صبح در مسابقات حاضر شوم اما اجازه این کار را هم ندادند.

گفتنی است، میرهاشم حسینی در بازی پایانی مسابقات جهانی تکواندو ۲۰۱۷ در وزن کمتر از ۶۳ کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد و در مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا با شکست حریف چینی خود، موفق به کسب مدال طلا شد، او دارای چندین مدال جهانی و آسیایی است.

کد مطلب 4618117

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