هدیه ۱۰۰ گیگابایتی اینترنت در طرح «دوشنبه سوری» همراه اول

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به منظور تکریم و افزایش رضایتمندی مشترکانش، آخرین دوشنبه هر ماه با ارائه هدایایی در طرح «دوشنبه سوری»، به استقبال آنها میرود.
همراه اولیها میتوانند جهت شرکت در این طرح فراگیر و منتفع شدن از مزایای بستههای اینترنت رایگان یک روزه در دوشنبه پایان هر ماه با شماره گیری #۶۴*۱۰۰* از پیشنهادهای «دوشنبه سوری» همراه اول، بهره مند شوند.
در همین راستا پنجمین دوشنبه سوری اپراتور اول روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار میشود؛ هدایای در نظر گرفته شده برای این دوشنبه سوری نیز بستههای دیتا ۱۰۰ مگابایت تا ۱۰۰ گیگابایت یک روزه (۵ صبح تا ۵ عصر) است که به تمامی مشترکین دائمی و اعتباری با شماره گیری کددستوری فوق الذکر، به صورت تصادفی تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است تمامی مشترکین از ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت تا ۲۳:۵۹ روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت فرصت دارند با شماره گیری کددستوری مذکور بسته خود را فعال کنند.
نظر شما