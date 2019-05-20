ساکنین محلات جنوبی بوشهر در مدیریت شهری به صورت ویژه دیده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان هاشم زاده صبح دوشنبه در نشست شورای شهر بوشهر اظهار داشت: طرح تفصیلی محلات شهر بوشهر اخیراً ابلاغ شده که با خوانش متن آن، چیزی جز ظلم به مردم بوشهر دیده نمی‌شود.

وی افزود: از نکات برجسته این طرح این است که ساکنین محلات جنوبی شهر بوشهر فقط می‌توانند با تراکم ۶۰ درصدی فقط دو طبقه ساخت داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: با توجه به اینکه مردم بوشهر به عنوان مرزداران جنوب کشور، دارای سابقه دیرینه در حفاظت از این آب و خاک هستند و دل در گرو نظام و انقلاب دارند این نوع برخورد با آنها را شایسته نمی دانم.

هاشم زاده بیان کرد: اگر بر اساس پروتکل‌های موجود نیاز است که در شرایط اضطراری، زمینه خروج مردم از مناطق پیرامونی نیروگاه اتمی ایجاد شود راه صحیح آن کاهش جمعیت نیست بلکه راه‌های خروجی این شهر باید افزایش بیابد.

وی ادامه داد: در حالی که دستگاه‌های اجرایی مسئول به وظایف ذاتی خود در این بخش توجه نمی‌کنند به شکل خیلی سطحی سعی می‌کنند که کم کاری‌های خود را بر گرده مردم قرار دهند و با محدود کردن هر نوع ساخت و ساز، مردم تحت فشار قرار گیرند.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر یادآور شد: مردم چه گناهی دارند که نمی‌توانند از قطعه زمین خود در محلات جنوبی شهر بوشهر استفاده کنند، چرا باید در این شرایط سخت اقتصادی، مردم در فشار قرار گیرند.

هاشم زاده یادآور شد: به عنوان نماینده مردم بوشهر در شورای شهر از مسئولان استان و به خصوص اعضا کمیسیون ماده پنج می‌خواهم به مسئله ورود و از حقوق مردم دفاع کنند.

وی خطاب به مسئولان نیروگاه اتمی بوشهر گفت: انتظار داریم که این مجموعه با حوزه مدیریت شهری همکاری داشته باشد و وضعیت بخش عمده کارگران شاغل در نیروگاه اتمی با حقوق‌های بسیار پایین که در جوار این نیروگاه و محلات جنوبی بوشهر سکونت دارند درک کند که جلوگیری از بیش از دو طبقه ساختمان در این محلات می‌تواند فشارهای مضاعفی را بر کارگران شاغل در نیروگاه ایجاد کند.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به ارائه یک طرح به هیئت رئیسه این شورای، گفت: با توجه به عدم پیش بینی حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، رعد و برق و آتش سوزی که می‌تواند شهروندان را دچار خسارات کند طرح بیمه منازل تمام شهروندان بوشهری را با پنج امضا به هیئت رئیسه تقدیم کرده‌ام.