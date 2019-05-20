مهرداد سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پروژه راه آهن کرمانشاه – خسروی گفت: طرح راه‌آهن غرب کشور به طول ۶۰۵ کیلومتر، به‌صورت یک‌خطه و با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت برای مسافری و ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت برای باری مطالعه شد.

وی افزود: این طرح مشتمل بر محورهای سمنگان - کرمانشاه به طول ۲۶۷ کیلومتر، همدان - ملایر به طول ۷۵ کیلومتر و کرمانشاه - خسروی به طول ۲۶۳ کیلومتر است و مسیر راه‌آهن موردمطالعه از ایستگاه سمنگان شروع و ضمن عبور از حوالی شهرهای ملایر، نهاوند، کنگاور، صحنه، کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، گیلانغرب و قصر شیرین به شهر خسروی واقع در مرز ایران و عراق منتهی خواهد شد.

سالاری ادامه داد: تعداد ۱۳ ایستگاه اعم از سمنگان، حک، جلایر، زنگنه، ملایر، کهریز، شادمانه، فیروزآباد، زاگرس، گاماسیاب، بیستون، کرمانشاه قدیم و کرمانشاه جدید در این مسیر تعریف شده است.

وی به از سرگیری فعالیت زیرسازی در مسیر کرمانشاه - اسلام آباد غرب اشاره‌ای کرد و گفت: زیرسازی این پروژه هم اکنون در حال انجام بوده و از پیشرفت بیش از ۶۵ درصدی برخوردار است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه از رفع مشکل مصالح مورد نیاز برای این پروژه خبر داد و گفت: هم اکنون کار زیرسازی در این قطعه در حال انجام است و کار پیش می‌رود.