به گزارش خبرنگار مهر، جشن گلریزان با حضور مسئولین شهرستان و اقشار مختلف مردم، دوشنبه شب با هدف جمع آوری کمک‌های خیرین جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در تالار ماریانا مرند برگزار شد.

امام جمعه مرند، در این مراسم با بیان اینکه روحیه کرامت و جوانمردی باید در جامعه رونق داشته باشد، گفت: جامعه‌ای پیروز و سربلند است که فرهنگ کمک به همنوعان در آن رواج داشته باشد و دست گیری از نیازمندان در بین اقشار مختلف مردم زنده باشد.

حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده افزود: افراد جامعه اسلامی باید همچون مولای خود حضرت علی (ع) بدون توجه به هرگونه آئین و دین همنوعان خود به آنها کمک و یاری برسانند.

وی تاکید کرد: هر کجا مردم در امور خیر مشارکت داشتند و شاهد حضور چشمگیر آنها بوده‌ایم، نتایج قابل توجه حاصل شده است.

امام جمعه مرند، در ادامه ضمن تشکر از مدیرعامل جوان انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان اذعان داشت: داشت وقتی رئیس دادگستری از عملکرد مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرند می‌گفت اشاره کرد این جوان بدون گرفتن ریالی صادقانه در خدمت خانواده زندانیان و خود زندانیان است.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده ادامه داد: وقتی عملکرد این جوان را شنیدم خوشحال شدم و باید از اقدامات خیرخواهانه او تشکر کرد.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند در این مراسم اظهار داشت: جشن گلریزان امسال نسبت به سال گذشته باشکوه‌تر و بهتر برگزار شد.

محمدحسین علیپور با تقدیر از حضور مردم در جشن گلریزان امسال تاکید کرد: مرند شهر وزراست و علمای بزرگی از این شهر پا به عرصه گذاشته‌اند و انتظار بیشتری از مرندیان می‌رود.

رئیس دادگستری و انقلاب عمومی شهرستان مرند نیز در این مراسم گفت: بسیاری از زندانیان جرایم غیرعمد با مشکلات و تنگناهای مالی روبه‌رو هستند به طوری که بسیاری از زندانیان بی‌بضاعت به دلیل محدودیت منابع مالی و عدم پرداخت بدهی خود در حبس به سر می‌برند.

سیف الله زارع زاده با اشاره به آسیب‌های پیش روی زندانیان جرایم غیرعمد خاطرنشان کرد: گاهی این زندانیان با هم سلولی که با سارقان، قاچاقچیان و اراذل و اوباش پیدا می‌کنند به انحراف کشیده شده و خانواده‌های آنها نیز در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه در روزهای آتی شاهد آزادی چند نفر از زندانیان جرایم غیرعمد خواهیم بود، تاکید کرد: امروز با همراهی خیران و افراد توانمند در این مکان جمع شدیم تا کمک‌های جمع‌آوری شده را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به کار بگیریم.

گفتنی است، خیرین حاضر در جشن گلریزان شهرستان مرند، با مساعدت مالی خود، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان و کمک به خانواده زندانیان کمک کردند، در جشن گلریزان سال گذشته شهرستان مرند یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال جمع آوری شده بود.

لازم به ذکر است، افراد خیر و نیکوکاران که موفق نشدند در این مراسم شرکت کنند می‌توانند کمک‌های مالی خود را از طریق شماره حساب ۰۱۰۶۳۱۱۹۲۲۰۰۸ به نام انجمن حمایت از زندانیان واریز کنند.