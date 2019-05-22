بین مسولان مالزی نفوذ داشتم/ فقط ۳بار به دفتر بابک زنجانی رفتم

به گزارش خبرنگار مهر از دقایقی پیش چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد که از او به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی یاد می‌شود، آغاز شد.

ریاست این دادگاه بر عهده قاضی صلواتی و جلسه علنی است.

جلسه اول و دوم این دادگاه غیر علنی و جلسه سوم به صورت علنی در هفته جاری برگزار شد.

مهدی شمس از همدستان بابک زنجانی که پیش‌تر به بیست سال حبس محکوم شده بود هم در دادگاه حضور دارد.

در ابتدای این جلسه علیرضا زیبا حالت منفرد با بیان اینکه فقط سه بار به دفتر بابک زنجانی رفتم گفت: آقایان فکر نمی‌کردند از سوی پلیس بین‌الملل بازداشت و مسترد شوم.

در ادامه جلسه وکیل شرکت اچ کی از اعلام شکایت شرکت به دادگاه خبر داد و گفت: در این رابطه لایحه‌ای را هم تقدیم دادگاه خواهیم کرد.

با اذن قاضی صلواتی علیرضا زیبا حالت منفرد با حضور در جایگاه به بیان ادامه دفاعیات خود پرداخت.

متهم با بیان اینکه دفاعیات خود را با قسم به ذات جلال آغاز می‌کنم با اشاره به برخی از صفحات کیفرخواست گفت: در کیفرخواست بیش از ۵۸ صفحه اقدامات و اتهامات بابک زنجانی و همدستانش ذکر شده و فقط چند بار از بنده نام برده شده است.

وی افزود: پس از یک جلسه دادگاه نماینده دادستان، اقدامات بنده را به کلاهبرداری تفسیر کردند به همین منظور پس از جلسه اول دادگاه بخشی از دفاعیات خود را کتباً تقدیم دادگاه کردم.

زیبا حالت منفرد با اشاره به عدم حضورش در ایران گفت: عدم حضورم در ایران که بنا به توصیه شمس بود زمینه انداختن تقصیرات به گردن من را فراهم کرد آقایان فکر نمی‌کردند که توسط پلیس بین‌الملل دستگیر و مسترد شوم به همین منظور فرافکنی می‌کردند.حتی آقای شمس در تماس تلفنی به من اعلام کرد که زور گربه بیرون از قفس بیشتر از زور شیر در قفس است.

متهم با بیان اینکه اقرار سایر همدستان پرونده بابک زنجانی کذب محض است گفت: در رأس آنها گزارش‌های خلاف واقع را در رابطه با اقدامات بنده ارائه دادند که همگی آنها کذب محض است.

وی ادامه داد: در رابطه با اظهارات ناشیانه زینب مددی مدیر مسئول دفتر بابک زنجانی که اعلام کرده بود من هر سال چندین بار به دفتر بابک زنجانی در تهران می‌رفتم باید بگویم با یک استعلام ساده از گذرنامه می‌توان پی به صحت و یا کذب بودن این موضوع برد بنده فقط سه بار به دفتر ایشان در زمان آشنایی‌مان رفتم.

زیبا حالت منفرد اظهار داشت: تنها یک نامه معرفی اینجانب به عنوان نماینده به دفتر آف ای بی ارائه شد.

متهم در رابطه با تأسیس شرکت آیبند توضیح داد: در کیفرخواست آمده که مدیریت این شرکت‌ها با بنده بوده است آیا اظهارات یک فردی که تفاوت بانک ۴۰ سالCNB با شرکت آیبند را نمی‌داند، نافذ است؟ این بانک بیش از ۴۰ سال است که در مالزی فعالیت داشته که در یک اقدام ناشیانه تأسیس آن را به بنده نسبت دادند.

وی ادامه داد: در رابطه با حواله‌های انجام شده مقرر شده بود به ازای هر حواله ۵۰ دلار به بنده داده شود با مداقه در ۵۰ صفحه دوم کیفرخواست بیش از ۳۰۰ صفحه گفته‌های متناقض می‌بینیم.

وی در رابطه با فردی به نام ماناژ که مدیرعامل مالزیایی بوده است، گفت: مدیر عامل یکی از شرکت‌ها بود که کشتی اجاره کرده و به نوعی انباردار نفت ایران بود و قرار بود به ازای هر بشکه نفت یک دلار بگیرد که با چانه زنی بنده این رقم کاهش پیدا کرد.

متهم با بیان اینکه ۴ هزار حواله برای بابک زنجانی انجام دادم، گفت: بنای ما موضوع خاصی بود و بنده در کشوری غریب ریسک بالایی انجام دادم یکی از افتخارات ما این بوده که اعتماد مسئولان عالیرتبه این کشور را به نفع مردم کردم و امروز این موضوع را علیه من مطرح شده است.

زیبا حالت منفرد درباره ورود به بانک آف ای بی توضیح داد: اعضای هیئت مدیره بانک عبارت بودند از حمید فلاح هروی، محمدرضا ساروخانی، سعیدی، زنجانی و دو علی دیوان دره‌ای و غفاری و بنده تنها به عنوان یکی از اعضای کمیته حسابرسی بودم. قرار گرفتن نامم هم به خاطر نفوذم در مالزی بود وزارت اطلاعات ۹۰ درصد اظهاراتم را تأیید کرده است.

متهم با اشاره به گفته‌های بازپرس پرونده ادامه داد: بازپرس در تحقیقات بنا بر اقاریر آرش علایی به این نتیجه رسیده که کلیه اقدامات بانکی از تهران انجام شده است حال چطور است که بنده در مالزی عامل این گونه اقدامات باشم؟

وی ادامه داد: شمس اعلام کرده که در چند سال اول تأسیس بانک مدیرعامل بانک منفرد بوده است اینها دروغ‌های فاحشی است که فردی که خود در دستگاه‌های مختلف داخلی نفوذ داشته است می‌گوید؛ ۱۰ الی ۱۲ شرکت در مالزی به نام منفرد ثبت شد که در حواله‌ها از آنها استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زیباحالت منفرد در ادامه خطاب به قاضی صلواتی گفت: سوابق شما نشان می‌دهد که هزاران صفحه کیفرخواست را خواندید آیا کیفرخواستی با این همه تناقض دیده‌اید؟

وی ادامه داد: من از ایران مهاجرت کرده بودم اما همواره قلبم برای وطن می‌طلبید و ایرانی بودنم افتخاری برای من بود.

در ادامه نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه سوالاتی را از متهم علیرضا زیبا حالت منفرد پرسید.

وی خطاب به متهم گفت: شما در کدام حوزه بابک زنجانی فعالیت اقتصادی داشتید که منفرد پاسخ داد در حوزه ثبت شرکت‌های صوری در مالزی برای انجام حواله جات و همچنین پیدا کردن مخازن نفتی که آن زمان کار بسیار دشواری بود با او همکاری می‌کردم میعانات گازی بیش از چند ماه در کشتی‌ها می‌ماند و کسی نگهداری از آن را قبول نمی‌کرد.

نماینده دادستان تهران خطاب به متهم سوال کرد کار شما دقیقاً چه بوده آیا در حوزه نفت و بانک در مالزی فعالیت می‌کردید که متهم پاسخ داد: پیمانکار ساختمانی بودم و در کار دکوراسیون ساختمان کار می‌کردم به هیچ عنوان در حوزه نفت و بانک نبودم.

منفرد در پاسخ به این سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه چند شرکت را ثبت کردید گفت: چندین شرکت ثبت کردم که حیطه فعالیت آنها در راستای خواسته‌ی ریاست محترم دادگاه است که در مورد حوزه فعالیت آنها صحبت نکنم.

وی در پاسخ به سوال دیگر نماینده دادستان تهران مبنی بر اینکه در شرکت‌ها چه سمتی داشتید گفت: رئیس هیئت مدیره بودند به جز آیبند در مابقی رئیس هیئت مدیره بودم.

زیبا حالت منفرد در رابطه با شرکت اس سی تی گفت: پیش از آشنایی من با بابک زنجانی وی شرکت اس سی تی که آن زمان پسوند بنکرز را نداشت را در اقلیم کردستان ثبت کرده بود کار ای شرکت هم صرافی از کیش به دبی بود. من هیچ نقشی در اس تی بنکرز نداشتم.

نماینده دادستان تهران از متهم خاص در رابطه با فعالیت بانک fiib توضیح دهد که این فرد گفت تو: معاون نخست وزیر مالزی معرفی شدیم بنده در بانک سمتی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم گفت شما چطور هیچ کاره بودید شما مشاوره ویژه بودید.

نماینده دادستان تهران در ادامه در رابطه با علت تشکیل این پرونده گفت: این پرونده ادامه پرونده سه متهم اصلی است اینکه شما به بازپرس و معاون دادستان توهین می‌کنید که قابل تأمل است با توجه به روابط این پرونده به پرونده اصلی بخشهایی از پرونده اصلی ضمیمه پرونده شده و به همین علت است که ۵ به پرونده شما اضافه شده است.

منفرد با بیان اینکه در چارت سازمانی به عنوان افتخاری اسم من برده شد گفت وقتی بانک به بانک ملت منتقل شد چارت سازمانی هم تغییر کرد.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت شما نقش خود را کمرنگ جلوه می‌دهید اگر اقدامات مجرمانه شما نبود بابک زنجانی نمی‌توانست به عملیات مجرمانه خود برسد.

در ادامه نماینده دادستان تهران هم خطاب به متهم گفت شما حلقه نهایی جهت اینکه بابک زنجانی به اقدامات مجرمانه خود برسد هستید اگر متواری نبودید پرونده تان در همان پرونده اصلی رسیدگی می‌شد و اینکه امروز جداگانه رسیدگی می‌شود به معنای جداگانه بودن شما از متهمان دیگر که محکوم شدن نیست.

علیرضا زیبا حالت منفرد در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران گفت من ۱۵ سال است که در مالزی مقیم هستند و مهاجرت کردم چطور مطوری بودم و در واکنش به سخن. نماینده دادستان مبنی بر اینکه آیا از تشکیل پرونده مطلع بود گفت بله اطلاع داشتم. در رابطه با اینکه اگر بانک تأسیس نمی‌شد زنجانی نمی‌توانست کارهای خود را انجام دهد باید بگویی زمانی که من زنجانی را دیدم چطور می‌توانستم تشخیص بدهد که او می‌خواهد خدمت به جیب خود کند یا به مردم چطور می‌توانستم حدس بزنم که بانک را جهت کلاهبرداری خریده است. منافعی از بانک نداشتم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت کارمندان را شما استخدام کردید و منابع سرشار از بانک داشتی، توضیح دهید که متهم گفت من وجود خارجی در سیستم بانکی نداشتم.

وی در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه شما چه اقداماتی برای خرید دو بانک برای زنجانی داشتید و آیا در خرید بانک گرجستان هم نقش داشتید گفت: هیچ نقشی نداشتم سهامدار هیچ بانکی هم نبودم.

منفرد در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه آیا نفتی تحویل شما داده شد گفت ۵ فروند کشتی نفتکش میعانات گازی پارس جنوبی مدت‌ها روی کشتی مانده بود و انبارداری آن را هیچکس قبول نمی‌کرد اینها حدود ۱۱ میلیون بشکه نفت بود این تحریم شده بود و شرکت اچ‌پی هم نمی‌توانست به علت تحریم‌ها قراردادی بنویسد.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت پرونده بخشی از نفت کسری داشته است آیا شما را می‌پذیرید که متهم پاسخ داد تنها مورد کسی که آقای شمس و کاپیتان بجنوردی با آن اشاره کردند موضوع کشتی هرکولس بود که قرارداد آن با شرکت گل آماری نبود.

نماینده دادستان از متهم سوال کرد هزینه نگهداری نفت در این کشور چقدر بود که متهم پاسخ داد ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار.

در ادامه قاضی صلواتی در واکنش به این سخنان متهم گفت: این مبلغ بیش از نرم بین‌الملل بوده است که متهم پاسخ داد با تأیید شمس که خود دکترای نفت دارد این کار را کردم که قاضی خطاب به متهم گفت با دادگاه صادق باشید، شما کارمند زنجانی بودید چه میزان منفعت داشتید؟ که متهم پاسخ داد یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سود بردم این سخنان متهم با واکنش قاضی همراه بود و صلواتی خطاب به متهم گفت ۶۰ میلیون دلار بابت ذخیره و نگهداری نفت سود بردید اقدامات خود را به تحریم‌ها وصل نکنید؛ شما آن زمان که در مالزی بودید از دانشجویان مقیم و آنجا هم کلاهبرداری می‌کردید.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم پرسید شما در اظهارات خود گفته‌اید خانم یو را نمی‌شناسید و آقای بجنوردی معرفی کرده شما قرارداد نداشته‌اید، آیا قبول دارید؟ خانم یو به شما پیشنهاد سود حاصل از فروش نفت را به صورت ۵۰، ۵۰ می‌دهد؟ گفت: قراردادی نداشتم. آقای مهدی شمس با من تماس گرفتند که این محموله برای خانم یو است. طرف کاپیتان بجنوردی با من تماس گرفت و گفت کاپیتان اعلام کرده فروش آن ۵۰، ۵۰ بین ما تقسیم می‌شود.



نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت شما قرارداد فروش نفت را امضا کردید؟ که متهم پاسخ داد: من قرارداد پیش فروش نفت را امضا کردم.



در ادامه قاضی صلواتی از مهدی شمس (همدست محکوم بابک زنجانی) خواست در جایگاه حاضر شود و در باره اظهارات زیبا حالت توضیح بدهد.

شمس با حضور در جایگاه نسبت به اتهامات زیباحالت منفرد گفت: من منفرد را انسان گرفتاری می‌دانستم، ولی الان با اتهاماتی که او به من زده من این حق را برای خودم قائلم که علیه او به دلیل نشر اکاذیب شکایت کنم و برای صحبت‌هایم مدرک دارم.



وی که به عنوان مطلع از زندان به دادگاه آمده بود با بیان اینکه تخصص من در کشتیرانی، هواپیمایی و مسائل بانکی است، گفت: با او هیچ ارتباطی نداشتم، چون می‌خواستم خود را درگیر مسئله‌ای نکنم که برای منفرد مشکلی ایجاد کند، اما الان چیز دیگری می‌بینم. منفرد به من می‌گوید ایران نیا در حالی که آن موقع به او گفتم اگر ریگی به کفش نداری ایران بیا.

در ادامه شمس یکی از این سندها را به دادگاه نشان داد و گفت: آقای منفرد ادعا می‌کند هیچ قراردادی امضا نکرده، باید بگویم امضا کرده‌اند در شرکت کشتی هرکلولس را نیز آقای منفرد امضا کرد. هر آنچه که من گفتم مستند است و تمام سوئیفت‌های شرکت‌ها موجود است و همه را تقدیم دادگاه می‌کنم.



با اعلام قاضی صلواتی، ادامه بررسی اتهامات زیبا حالت منفرد به روز یکشنبه موکول شد.