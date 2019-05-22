اخبار ضد و نقیض از نیمکت نفت آبادان/ التعاون رقیب نفتی ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفت هفته آخر لیگ برتر فوتبال ایران شاید تاریخ ترین دوره لیگ برتر برای صنعت نفت آبادان به شمار می‌رود چرا که آنها با کسب پنج برد و دو تساوی ضمن اینکه از سقوط به لیگ دسته اول فرار کرده بودند، یک جایگاه تک رقمی را برای خود تثبیت کردند تا هواداران این تیم به تیمشان برای فصل آینده لیگ بسیار خوشبین باشند.

نقطه عطف فعالیت‌های سرجیو که از وی به عنوان سلطان تساوی‌ها در لیگ برتر یاد می‌شود، استفاده از جوانان در تیم خود بود به گونه‌ای که صنعت نفت آبادان در این دوره لیگ برتر شاید جوان‌ترین و کم هزینه ترین تیم لیگ برتر به حساب می‌آمد و این تیم حتی با از دست دادن مهره‌هایی مثل اکبر ایمانی و جاسم کرار در نیم فصل دوم، قوی‌تر هم شد.

همین نتایج درخشان هفت هفته آخر لیگ برتر بود که باعث شد پائولو سرجیو (که هواداران و مدیران نفت آبادان منتظر پایان فصل و خداحافظی با این مرد پرتغالی بودند) مشتریانی جدید داشته باشد؛ ضمن اینکه جو عمومی آبادان به سمتی رفته بود که همه از ادامه فعالیت سرجیو راضی بودند.

در همین زمینه باشگاه صنعت نفت آبادان به سرعت دست به کار شد و روز گذشته مدیرعامل این باشگاه رسماً اعلام کرد که توافق نهایی با سرجیو برای ادامه فعالیت در فصل بعد حاصل و این سرمربی قرارداد خود را تمدید کرد است ولی شب همان روز، توئیت باشگاه التعاون عربستان همه چیز را برای صنعت نفت و هوادارانش خراب کرد.

باشگاه التعاون سعودی سه شنبه شب اعلام کرد که در پی جدایی پدرو مانوئل از سمت سرمربیگری این تیم، توافق اولیه بین مسئولان باشگاه التعاون و پائولو سرجیو سرمربی فصل پیش صنعت نفت آبادان انجام شده و قرارداد داخلی به امضا رسیده است.

رسانه رسمی باشگاه التعاون در توئیتر اعلام کرد که قرار است پائولو سرجیو طی روزهای آینده عازم شهر بریده عربستان سعودی شود تا توافقات نهایی را انجام دهد و قرارداد رسمی‌اش را امضا کند.

تیم فوتبال التعاون عربستان چند شب قبل لیگ حرفه‌ای عربستان را با برتری مقابل الفیصلی و حضور در رده سوم جدول به پایان رساند که قرار گرفتن در این رتبه به منزله رفتن یک تیم در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان است ولی از سوی دیگر تیم التعاون موفق شده بود به قهرمانی در جام حذفی عربستان برسد تا سهمیه مستقیم حضور در آسیا را کسب کند.

عملکرد تیم التعاون نشان می‌دهد که سرجیو به تیم قدرتمندی در فوتبال عربستان قرار است برود هر چند کار او سخت خواهد بود به خصوص اینکه باشگاه‌های عربی چندان به مربیان فرصت آزمون و خطا نمی‌دهند موردی که سرجیو به خوبی از آن در آبادان بهره برد و به رغم نتایج نا امید کننده ولی فرصت یافت تا آخر در کنار تیم خود بماند.

صنعت نفت آبادان در حالی دچار این شوک شده که هم اکنون تکلیف هیئت مدیره و مدیرعامل این باشگاه نیز مشخص نیست و در صورت جدایی قطعی سرجیو از این تیم، قطعاً آنها زمان فراوانی را به علت کشمکش‌های مدیریتی برای انتخاب سرمربی جدید خود از دست خواهند داد همان اتفاقی که در فصل قبل هم دامن این تیم را گرفت و آنها فرصت فراوانی از آماده سازی تیم را به علت مشخص نبودن هیئت مدیره از دست دادند.