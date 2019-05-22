به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن نریمان دیشب با اعلام این خبر گفت: به واسطه فعالیت‌های مؤثر در بخش گردشگری و میراث فرهنگی، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری پرونده ارس را در اجلاس آتی سازمان جهانی گردشگری مطرح خواهد کرد.

وی اظهار داشت: طی دو ماه گذشته پرونده عضویت ارس در سازمان جهانی گردشگری تهیه شده است.

نریمان گفت: استفاده از کمک‌های فنی و مشورتی، دسترسی به کتابخانه دیجیتال سازمان جهانی گردشگری، استانداردسازی اماکن و مراکز گردشگری، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی، افزایش گردشگران با معرفی جاذبه‌های ارس در وب سایت سازمان جهانی گردشگری، بهره مندی از تجربه‌های کشورهای موفق در صنعت گردشگری و همچنین آکادمی آن سازمان در برای ارتقا دانش فنی همکاران فعال در عرصه گردشگری ارس از جمله مزیت‌های عضویت در سازمان جهانی گردشگری است.

شایان ذکر است، در نیمه دوم سال قبل، منطقه آزاد کیش برای اولین بار به عضویت سازمان جهانی گردشگری درآمد و امسال پرونده مناطق آزاد ارس و قشم به عنوان اعضای داوطلب برای عضویت در این سازمان بررسی خواهد شد.