به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی رضوی متهم حاشیه دار این روزهای دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی است که تا کنون سه جلسه دادگاه وی برگزار شده است. رضوی که بنا بر کیفرخواست صادره، یکی از در یافت کنندگان کلان وجوه در سال‌های ۹۱؛ ۹۲و ۹۴ و پرداخت وجوه به برخی دلالان است که موفق شده از طریق شرکت‌ها در قالب قرارداد مشارکتی ۶۰ تا ۲۰ میلیارد بی ضابطه تسهیلات دریافت کند.

وی با معرفی شرکت شایگان آتیه تسهیلات ۲۷ میلیارد بدون اعتبارسنجی از بانک سرمایه دریافت کند. این فرد اقدام به خرید گوشت و مرغ و فروش آن در بازار می‌کند. متهم هادی رضوی حسب اقاریر خود اقدام به گران نمایی یک ملک جهت تسویه بدهی خود به بانک سرمایه هم کرده است. رضوی ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته است. همچنین در رابطه با ملکی که به دنبال تحقق آن بود پس از ارجاع بازپرس به هیئت کارشناسی ملک مذکور در زمان تهاتر ۷۱ میلیارد ارزش‌گذاری شد در حالی که کارشناسان بانک بعدها این ملک را ۳۵ میلیارد تومان قیمت گذاری کردند بنا بر نظرات متعدد این نرخ به میزان مختلف قیمت‌گذاری شده است چه کارشناسی اخیر و چه حسب کارشناسی بدوی این ملک گرانمایه شده است.

همچنین متهم از از طریق پرداخت رشوه بدون اعتبارسنجی و با تودیع چک موفق می‌شود مبالغ کلان را که باید در راستای تولید استفاده می‌شد دریافت کرده و صرف عیش و نوش و مسافرت‌های خارجی خود کرده است. متهم هادی رضوی متولد ۱۳۶۳ فاقد سابقه کیفری آزاد از طریق تودیع وثیقه متهم به مشارکت با مدیران بانک سرمایه در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

چرا محمد هادی رضوی با لباس زندان در دادگاه حاضر نمی‌شود؟

«راستی این متهم چرا با لباس مخصوص در دادگاه حاضر نشده؟ چه عجب یک رسانه بدون سانسور دادگاه رو پوشش داده، چرا باز هم با لباس زندان نبود؟» این چند جمله تنها بخشی از سوالاتی است که مخاطبان خبرگزاری مهر در قسمت ارسال نظر، اعلام کردند. بسیاری از مردم هم سوال می‌کنند: «نکند به خاطر نسبت خانوادگی متهم با یکی از وزرا، او لباس زندان به تن نمی‌کند.»

اظهار نظرها و سوالات مردم به قدری زیاد است که روز گذشته، محسنی اژه‌ای به این سوالات مردم واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه می‌گویند چرا یک فرد با کت‌وشلوار به دادگاه آمده است، عنوان کرد: کسی که با وثیقه آزاد است و از خانه به دادگاه می‌آید، با لباس خودش به دادگاه می‌آید و کسی که در زندان است با لباس زندان.

وی با بیان اینکه امروز مسائلی که در قوه قضائیه مطرح می‌شود تنها بعد قضائی و حقوقی ندارد، ابراز کرد: در بسیاری از موارد مسائل دارای ابعاد مختلف است و بدون مشورت و همفکری دیگران نمی‌توان کاری را با صحت تمام به پایان رساند.

قهرمانی، نماینده دادستان تهران در رابطه با میزان وثیقه هادی رضوی به خبرنگار مهر گفت: متهم به دلیل تأمین وثیقه آزاد است.

وی افزود: در حال حاضر وثیقه رضوی ۱۰۰ میلیارد تومان است که وی تأمین کرده و این میزان فعلاً افزایشی نداشته است.

البته لازم به ذکر است یک اتهام دیگر هم متوجه رضوی است. اتهام خیانت در امانت هادی رضوی بعداً رسیدگی می‌شود، در همین ارتباط نماینده دادستان افزود: این موضوع خارج از موضوع شعبه فعلی دادگاه است.

