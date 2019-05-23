دیابت نوع۲ ریسک ابتلا به سرطان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعه، محققان دانشگاه شانگهای جیائو تانگ چین، ۴۱۰,۱۹۱ بیمار مبتلا به دیابت نوع۲ بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ را بررسی کردند و به ۸۴۸۵ مورد جدید ابتلا به سرطان پی بردند.

محققان دریافتند در مقایسه با جمعیت عمومی، مردان و زنان مبتلا به دیابت نوع۲ به ترتیب ۳۴ و ۶۲ درصد با ریسک بیشتر ابتلا به سرطان مواجه هستند.

در بین مردان مبتلا به دیابت، سرطان پروستات با ۸۶ درصد احتمال ابتلا، شایع‌ترین سرطان بود. در زنان، دیابت ریسک ابتلا به «کارسینوم نازوفارنکس» (سرطان در ناحیه حلق و بینی) را سه برابر افزایش می‌دهد.

دیابت همچنین می‌تواند موجب اختلال در سیستم متابولیکی بدن و تغییرات هورمون جنسی شود که در نتیجه ریسک سرطان پروستات افزایش می‌یابد.