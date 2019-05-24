جشنواره فیلم سارایوو تاییدیه اسکار را گرفت/ معرفی رییس داوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، جشنواره فیلم سارایوو که امسال از ۱۶ تا ۲۳ آگوست (۲۵ مرداد تا یکم شهریور) بیست و پنجمین دورهاش را برگزار میکند، از امسال این تاییدیه را به دست آورد تا برنده بخش اصلی جایزه فیلم کوتاه آن مستقیم به اسکار معرفی شود.
در این دوره فیلم کوتاهی که برنده جایزه «قلب سارایوو» شود، بدون نمایش در سینماهای آمریکا، وارد بخش فیلم کوتاه زنده یا انیمیشن رقابتهای اسکار میشود.
به این ترتیب جشنواره فیلم سارایوو نیز در ردیف جشنوارههایی چون برلیناله، ساندنس، جشنواره فیلم کن، لوکارنو و بفتا قرار میگیرد که میتوانند برندگان این بخش خود را مستقیم در رقابتهای اسکار ببینند.
در عین حال اعلام شد که امسال روبن اوستلوند فیلمساز سوئدی روی صندلی داوری بخش رقابتی جشنواره فیلم سارایوو خواهد نشست.
میرساد پوریواترا مدیر جشنواره فیلم سارایوو با تحسین این کارگردان از وی به عنوان فیلمسازی مؤلف یاد کرد که از آزادی در بیان خلاقانه در فیلمسازی حمایت میکند.
به این مناسبت امسال شماری از فیلمهای وی در جشنواره فیلم سارایوو به نمایش درمیآیند که فیلم «میدان» یا «مربع» برنده نخل طلای کن در سال ۲۰۱۷، «فورس ماژور» برنده نوعی نگاه ۲۰۱۴ و «بازی» برنده جایزه نوردیک ۲۰۱۱ از جمله آنها هستند.
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