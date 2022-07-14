به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم سارایوو در بیست و هشتمین دوره خود از پل شریدر کارگردان و فیلمنامه نویس آمریکایی تجلیل میکند و جایزه قلب افتخاری سارایوو را به وی میدهد.
این فیلمساز که سالها کار حرفهای انجام داده و برای نوشتن فیلمنامههای «راننده تاکسی»، «آخرین وسوسه مسیح» و «گاو خشمگین» مارتین اسکورسیزی و همچنین دهها فیلم دیگر بارها تحسین شده سازنده و کارگردان چندین فیلم از جمله «ژیگولوی آمریکایی»، «میشیما: زندگی در چهار فصل» و «آرامش غریبهها» بوده است.
شریدر سال ۲۰۱۹ برای فیلم «اولین اصلاحشده» که کارگردانی آن را نیز بر عهده داشت، نامزد جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اصلی شد. او سال گذشته با فیلم «کارت شمار» که در آن اسکار آیزاک و تیفانی هدیش بازی کرده بودند در ونیز حضور داشت و با تحسین منتقدان روبهرو شد. این فیلم در گیشه نیز موفق ظاهر شد.
جایزه قلب سارایوو در مراسمی که ۱۳ آگوست در جشنواره برگزار میشود، به این فیلمساز اهدا خواهد شد و پس از آن نمایش ویژهای از «کارت شمار» برگزار میشود. در این فیلم آیزاک در نقش بازجوی سابق ابوغریب بازی کرده که با گذشته خود کنار میآید. در همین روز، شریدر یک مسترکلاس در افتتاح برنامه استعدادهای درخشان سارایوو برگزار خواهد کرد.
این فیلمساز اولین فیلمش را با عنوان «یقه آبی» سال ۱۹۷۸ کارگردانی کرد که دو سال پس از آن بود که «راننده تاکسی» برنده نخل طلا شد. وی سال پیش در جشنواره فیلم زوریخ موفق به دریافت جایزه یک عمر دستاورد شد و امسال در ونیز جایزه شیر طلایی یک عمر دستاورد را دریافت خواهد کرد.
این نویسنده و کارگردان ۷۵ ساله اکنون در حال ساخت «استاد باغبان» است که در آن جوئل اجرتون در نقش باغبانی از یک ملک زیبا و تاریخی بازی میکند.
جشنواره سارایوو ۲۰۲۲ از ۱۲ تا ۱۹ آگوست (۲۱ تا ۲۸ مرداد) برگزار میشود.
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