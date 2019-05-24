شاخص بورس هند رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، پس از اعلام اولین نتایج، شاخص بورس بمبئی حدود ۱۰۰۰ واحد جهش کرد و برای اولین بار در تاریخ خود از ۴۰۰۰۰ واحد فراتر رفت، درحالی‌که شاخص ان‌اس‌ای نیفتی هم به رکورد ۱۲۰۰۰ واحد رسید.

در پایان معاملات روز جمعه هند، شاخص بمبئی با اندکی افت در ۳۹۴۶۸.۸۷ واحد بسته شد، که ۱.۵۹ درصد بالاتر از سطح دیروز است. همچنین شاخص نیفتی با اندکی افت در ۱۱۸۴۲.۹۵ واحد بسته شد که همچنان ۱.۶۰ درصد بالاتر از سطح بسته شده دیروز است.

حال‌وهوای سرمایه‌گذاران از زمانی که نتایج نظرسنجی‌ها نشان دادند دولت ناردندرا مودی برای دور دوم تثبیت خواهد شد، بهبود یافته است. روپیه و اوراق قرضه دولتی هم تقویت شده‌اند و نرخ برابری دلاری روپیه به ۶۹.۴۰ رسیده که بالاترین سطح آن در ۳ ماه گذشته است.

بازارها انتظار دارند که دولت مودی در دور دوم خود، گام‌های محکمی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های ضررده دولتی بردارد و سیاست‌مالی خود را سخت‌تر کند، تا رشد اقتصادی شکوفا شود.