کتابچه سفرهای نوروزی از امروز توزیع می شود

حسن عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این کتابچه شامل اطلاعاتی در خصوص حقوق مسافران ، تلفن های مراکز ستادی اداره کل حمل و نقل پایانه های استان ، پاسگاه های پلیس راه ، اماکن استقرار اکیپ های امداد خودرو شرکت های ایران خودرو و سایپا و اطلاعات راهدارخانه ها است.

وی افزود: آدرس و شماره تلفن پایگاه های ثابت امداد و نجات هلال احمر، پست های راهنمایی مسافران نوروزی هلال احمر، مراکز پزشکی قانونی ، شماره شرکت های مسافربری پایانه های استان ، مراکز اورژانس استان و لیست مسافت های زمینی استان تهران است.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: همراه این کتابچه ، جزوه ای در خصوص هشدارهای رانندگی و نقشه پاسگاه های پلیس راه ، تاسیسات بین راهی محورهای استان و نقشه کامل استان با مشخصات موارد یاد شده در اختیار مسافران نوروزی قرار می گیرد.

وی معرفی نقاط دیدنی استان ، آثار باستانی ، خانه های تاریخی ، مناطق گردشگری و سیاحتی ، هتل ها و مسافرخانه ها را از دیگر موارد مندرج در این کتابچه اعلام کرد.

عبدالملکی یادآور شد: این کتابچه در پایانه ها مبادی خروجی و ورودی آنها در بین مسافران نورزی توزیع می شود.

به گفته وی بیش از چند صدهزار جلد از این کتاب آماده توزیع در بین مسافران است.